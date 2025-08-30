Devire devire! 12 Dev Adam, Letonya'dan sonra Çekya'ya da fark attı
Maça kötü başlayan ay yıldızlılar ilk çeyreği geride kapattı. İkinci periyottan itibaren kontrolü eline alan millîler Alperen, Cedi ve Ercan Osmani ile Çekya’yı dağıttı.
EuroBasket 2025’te A Grubu’ndaki ilk maçında ev sahibi ülkelerden Letonya’yı Riga’da 93-73 yenen Türkiye, ikinci maçında da Çekya’yı 92-78 yenerek ikide iki yaptı. Karşılaşmanın ilk periyodunda üstün bir oyun ortaya koyan Çekya bu çeyreği 27-21 önde tamamladı. Sonrasında Alperen Şengün ve Ercan Osmani ile pota altında etkili olan ay yıldızlılar 14-0’lık seriyle maça ağırlığını koymayı başardı. Türkiye, soyunma odasına 45-37 üstün gitti.
ÜÇ İSİMDEN 60 SAYI!
Üçüncü periyotta dış atışlardan bulduğu sayılarla oyunu dengelemeye çalışan Çekya’ya Cedi Osman’ın skorer oyunuyla karşılık veren ve farkı açan millîler, son bölüme 72-62 önde girdi. Son periyotta Alperen Şengün’ün sazı eline almasıyla farkı artıran Türkiye, müsabakayı 92-78 kazandı. Millîlerde Alperen Şengün (23), Cedi Osman (21) ve Ercan Osmani (16) toplam 60 sayı kaydetti. Alperen ayrıca 12 ribaunt, 9 asistle tripple double’ı kaçırdı.