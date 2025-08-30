Devire devire! 12 Dev Adam, Letonya'dan sonra Çekya'ya da fark attı

EuroBasket 2025’te A Grubu’ndaki ilk maçında ev sahibi ülkelerden Letonya’yı Riga’da 93-73 yenen Türkiye, ikinci maçında da Çekya’yı 92-78 yenerek ikide iki yaptı. Karşılaşmanın ilk periyodunda üstün bir oyun ortaya koyan Çekya bu çeyreği 27-21 önde tamamladı. Sonrasında Alperen Şengün ve Ercan Osmani ile pota altında etkili olan ay yıldızlılar 14-0’lık seriyle maça ağırlığını koymayı başardı. Türkiye, soyunma odasına 45-37 üstün gitti.

ÜÇ İSİMDEN 60 SAYI!

Üçüncü periyotta dış atışlardan bulduğu sayılarla oyunu dengelemeye çalışan Çekya’ya Cedi Osman’ın skorer oyunuyla karşılık veren ve farkı açan millîler, son bölüme 72-62 önde girdi. Son periyotta Alperen Şengün’ün sazı eline almasıyla farkı artıran Türkiye, müsabakayı 92-78 kazandı. Millîlerde Alperen Şengün (23), Cedi Osman (21) ve Ercan Osmani (16) toplam 60 sayı kaydetti. Alperen ayrıca 12 ribaunt, 9 asistle tripple double’ı kaçırdı.