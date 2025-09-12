Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cedi Osman sakatlandı mı, Yunanistan maçında oynayacak mı? Türkiye-Yunanistan basketbol maçı bu akşam!

Cedi Osman sakatlandı mı, Yunanistan maçında oynayacak mı? Türkiye-Yunanistan basketbol maçı bu akşam!

Cedi Osman sakatlandı mı, Yunanistan maçında oynayacak mı? Türkiye-Yunanistan basketbol maçı bu akşam!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cedi Osman sakatlandı mı, Yunanistan maçında oynayacak mı soruları gündemdeyken Başantrenör Ergin Ataman'dan açıklama geldi. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda (EuroBasket 2025) yarı finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı, büyük bir heyecanla Yunanistan karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Namağlup serisini sürdüren 12 Dev Adam’ın en önemli isimlerinden biri olan Cedi Osman'ın sakatlık durumu basketbolseverlerin takibinde.

Cedi Osman sakatlandı mı, Yunanistan maçında oynayacak mı merakla araştırılıyor. Bu akşam Yunanistan karşısında parkeye çıkacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızda eksik olacak mı, 12 Dev Adam Milli maçında Cedi Osman sakatlık durumu ne olacak gündemde.

Cedi Osman sakatlandı mı, Yunanistan maçında oynayacak mı? Türkiye-Yunanistan basketbol maçı bu akşam! - 1. Resim

CEDİ OSMAN SAKATLANDI MI?

A Milli Takım’ın kaptanı Cedi Osman, EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Polonya ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşadı. Yapılan kontrollerde yıldız oyuncunun bacağında kemik ödemi olduğu belirlendi. Cedi Osman sakatlık sebebi ile yarı final öncesindeki antrenmanlarda yer alamadı.

Cedi Osman sakatlandı mı, Yunanistan maçında oynayacak mı? Türkiye-Yunanistan basketbol maçı bu akşam! - 2. Resim

CEDİ OSMAN YUNANİSTAN MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Başantrenör Ergin Ataman, Cedi Osman’ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada oyuncunun tedavisinin devam ettiğini belirtti. Ataman Milli basketbolcunun oynayıp oynamayacağının maç saatinde kesinleşeceğini, sahada olursa ne kadar verimli olacağının da o an görüleceğini ifade etti.

Cedi Osman sakatlandı mı, Yunanistan maçında oynayacak mı? Türkiye-Yunanistan basketbol maçı bu akşam! - 3. Resim

TÜRKİYE-YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya gelecek. Türkiye-Yunanistan basketbol maçı 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 21.00’de başlayacak.

Cedi Osman sakatlandı mı, Yunanistan maçında oynayacak mı? Türkiye-Yunanistan basketbol maçı bu akşam! - 4. Resim

TÜRKİYE-YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroBasket 2025 yarı finalindeki Türkiye-Yunanistan mücadelesi TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Basketbolseverler karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek.

Cedi Osman sakatlandı mı, Yunanistan maçında oynayacak mı? Türkiye-Yunanistan basketbol maçı bu akşam! - 5. Resim

BASKETBOL MİLLİ TAKIM MAÇI NEREDE İZLENİR?

Türkiye-Yunanistan karşılaşması yalnızca televizyonlardan değil, TRT’nin resmi dijital platformu üzerinden de izlenebilecek. Tüm taraftarlar maçı hem ekran başından hem de internetten canlı olarak takip edebilecek.

