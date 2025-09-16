Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Onana'nın soyunma odası görüntüsü gündem oldu: Bunu yapmak zorundayız!

Onana'nın soyunma odası görüntüsü gündem oldu: Bunu yapmak zorundayız!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un yaz transfer döneminin son saatlerinde (12 Eylül) sözleşme imzaladığı Andre Onana, sadece 2 gün sonra Fenerbahçe karşısında sahaya çıktı. Manchester United'dan kiralanan Kamerunlu kalecinin, 19'uncu dakikadan itibaren 10 kişi oynadıkları ve 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın devre arasında takım arkadaşlarına yaptığı motivasyon konuşması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşması, ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Karadeniz ekibi, 19'uncu dakikada Okay Yokuşlu'nun gördüğü kırmızı kart nedeniyle uzun süre 10 kişi mücadele etti. Bordo-mavililerde yeni transfer Andre Onana, kurtarışlarıyla maça damga vururken; devre arasında yaptığı konuşma ve hırslı görüntüsü de gündem oldu.

Onana'nın soyunma odası görüntüsü gündem oldu: Bunu yapmak zorundayız! - 1. Resim

OKAY'A BÜYÜK DESTEK

Trabzonspor forması altında ilk maçına çıkan 29 yaşındaki file bekçisinin, Kerem Aktürkoğlu'na sert müdahalesi sebebiyle VAR müdahalesi sonrası oyundan atılan takım arkadaşı Okay'a destek olduğu ortaya çıktı.

Onana'nın soyunma odası görüntüsü gündem oldu: Bunu yapmak zorundayız! - 2. Resim

"BU ADAM İÇİN KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülerde; Kamerunlu kaleci, "Bu adam için bu maçı kazanmamız lazım. Bu maçı bu adam için kazanmak zorundayız. Beraber kalırsak bunu yaparız. Zor olduğunu biliyorum. Bunu yapmak zorundayız" ifadelerini kullanıyor. 

Onana'nın soyunma odası görüntüsü gündem oldu: Bunu yapmak zorundayız! - 3. Resim

Kırmızı kart nedeniyle bir hayli üzgün olduğu gözlenen Okay Yokuşlu, "Özür diliyorum. Hata benim" derken; hemen araya giren Onana, takım arkadaşına yönelik desteğini sürdürüyor.

 

 

