Onana'nın soyunma odası görüntüsü gündem oldu: Bunu yapmak zorundayız!

Süper Lig'in 5'inci haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşması, ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Karadeniz ekibi, 19'uncu dakikada Okay Yokuşlu'nun gördüğü kırmızı kart nedeniyle uzun süre 10 kişi mücadele etti. Bordo-mavililerde yeni transfer Andre Onana, kurtarışlarıyla maça damga vururken; devre arasında yaptığı konuşma ve hırslı görüntüsü de gündem oldu.

OKAY'A BÜYÜK DESTEK

Trabzonspor forması altında ilk maçına çıkan 29 yaşındaki file bekçisinin, Kerem Aktürkoğlu'na sert müdahalesi sebebiyle VAR müdahalesi sonrası oyundan atılan takım arkadaşı Okay'a destek olduğu ortaya çıktı.

"BU ADAM İÇİN KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülerde; Kamerunlu kaleci, "Bu adam için bu maçı kazanmamız lazım. Bu maçı bu adam için kazanmak zorundayız. Beraber kalırsak bunu yaparız. Zor olduğunu biliyorum. Bunu yapmak zorundayız" ifadelerini kullanıyor.

Kırmızı kart nedeniyle bir hayli üzgün olduğu gözlenen Okay Yokuşlu, "Özür diliyorum. Hata benim" derken; hemen araya giren Onana, takım arkadaşına yönelik desteğini sürdürüyor.