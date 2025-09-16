Andre Onana'nın bilinmeyen yönü ortaya çıktı! Afrika'daki insanlara umut oluyor

Trabzonspor'un yeni transferi Andre Onana hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Başarılı file bekçisinin bir yardım kuruluşuna sahip olduğu öğrenildi.

Andre Onana'nın kurucusu olduğu vakıf, Sahra Altı Afrika'daki imkansızlıklardan muzdarip topluluklara ücretsiz tıbbi bakım ve ameliyat imkânı sunarak, ihtiyaç sahibi bireylerin sağlıklarına ve umutlarına kavuşmalarına yardımcı oluyor.

EN BÜYÜK BAĞIŞÇI KENDİSİ

Her yıl Afrika kıyılarında binlerce çocuğa ücretsiz tıbbi tedavi sağlayan bu vakfın finansmanını da büyük ölçüde Onana sağlıyor. Doktor olan eşi Melanie Kamayou Onana da vakfın eş başkanı ve aynı zamanda bu hayır kuruluşunda aktif olarak görev alıyor.

3 yıldır aktif olan vakıf, Afrika kıyılarında birçok hayata dokunuyor ve imkanları kısıtlı olan insanlara umut oluyor.