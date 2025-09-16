Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Andre Onana'nın bilinmeyen yönü ortaya çıktı! Afrika'daki insanlara umut oluyor

Andre Onana'nın bilinmeyen yönü ortaya çıktı! Afrika'daki insanlara umut oluyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Andre Onana&#039;nın bilinmeyen yönü ortaya çıktı! Afrika&#039;daki insanlara umut oluyor
Onana, Trabzonspor, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un file bekçisi Andre Onana'nın kendi adına bir yardım kuruluşuna sahip olduğu ortaya çıktı. Onana, başta memleketi Kamerun olmak üzere Sahra Altı Afrika'da imkanı kısıtlı insanlara tıbbi ve cerrahi yardımda bulunuyor.

Trabzonspor'un yeni transferi Andre Onana hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Başarılı file bekçisinin bir yardım kuruluşuna sahip olduğu öğrenildi.

Andre Onana'nın kurucusu olduğu vakıf, Sahra Altı Afrika'daki imkansızlıklardan muzdarip topluluklara ücretsiz tıbbi bakım ve ameliyat imkânı sunarak, ihtiyaç sahibi bireylerin sağlıklarına ve umutlarına kavuşmalarına yardımcı oluyor. 

Afrika'daki insanlara umut oluyor! Afrika'daki yardım kuruluşu: Andre Onana Vakfı - 1. Resim

EN BÜYÜK BAĞIŞÇI KENDİSİ

Her yıl Afrika kıyılarında binlerce çocuğa ücretsiz tıbbi tedavi sağlayan bu vakfın finansmanını da büyük ölçüde Onana sağlıyor. Doktor olan eşi Melanie Kamayou Onana da vakfın eş başkanı ve aynı zamanda bu hayır kuruluşunda aktif olarak görev alıyor.

3 yıldır aktif olan vakıf, Afrika kıyılarında birçok hayata dokunuyor ve imkanları kısıtlı olan insanlara umut oluyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

TEKNOFEST'e giriş ücretsiz mi, nasıl kayıt yapılır?Benfica - Karabağ maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerden izlenir, şifresiz mi?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe eski kaptanı, İrfan Can'ın görüntüsüyle çılgına döndü! Alisson yapmaz! Sen kimsin? - Spor"Alisson yapmaz bunu! Sen kimsin?"Shane Larkin, Milli Takım'ı bıraktı! "Teşekkürler Türkiye, benim için onurdu" - SporYıldız oyuncudan Türk Milli Takımı'na vedaOnana, Ada'da gündem oldu! İngilizlerin büyük şaşkınlığı - SporAda'da gündem oldu! İngilizlerin büyük şaşkınlığıİlhan Palut'tan taraftarın tezahüratlarına cevap: O uysal adam yok olur! - SporMaç sonu isyan etti: O uysal adam yok olur!Galatasaray'da Lemina kararı: Görüşmeler şimdiden başladı - SporGalatasaray'da sürpriz karar: Görüşmeler hemen başladıGalatasaray, ligde 5. haftayı da lider tamamladı! İşte takım sıralamaları - SporGalatasaray 5'inci haftada da zirvede! İşte lig sıralaması
Sonraki Haber Yükleniyor...