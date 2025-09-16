Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Onana, Ada'da gündem oldu! İngilizlerin büyük şaşkınlığı

Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenildi. Kadıköy'de oynanan maçta öne çıkan isimlerden biri bordo-mavili takımın Manchester United'dan transfer ettiği Andre Onana oldu. Kamerunlu file bekçisi, yeni takımındaki ilk maçında sergilediği performansla İngilizleri şaşırttı.

Fatih tekke yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'i 5'inci haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ev sahibi, Youssef En-Nesyri'nin golüyle kritik karşılaşmayı 1-0 kazandı. Trabzonspor'un, Premier Lig devi Manchester United'dan kiraladığı Andre Onana ise Türkiye'deki ilk maçında gösterdiği performansıyla adından söz ettirdi.

Onana, Ada'da gündem oldu! İngilizlerin büyük şaşkınlığı - 1. Resim

8 ŞUT KURTARDI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; kalesine gelen 9 şutun 8'ini kurtarmayı başaran 29 yaşındaki Kamerunlu file bekçisi, bordo-mavili taraftarlara güven verdi.

Onana, Ada'da gündem oldu! İngilizlerin büyük şaşkınlığı - 2. Resim

"MAÇIN EN İYİSİ" SEÇİLDİ

Andre Onana, kritik mücadelede 8,7 reyting ortalaması ile "maçın en iyisi" seçildi. İngilizler, yıldız kalecinin istatistikleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"TÜRKİYE'DE KENDİNİ BULDU"

İngiliz taraftarlar, Onana'nın Manchester United'daki dönemi boyunca memnuniyetsizliklerini dile getiren yorumlar yapıyordu. Söz konusu eleştiriler, yerini pişmanlığa bıraktı.

Onana, Ada'da gündem oldu! İngilizlerin büyük şaşkınlığı - 3. Resim

İngiliz basınında Onana'nın performansına vurgu yapılırken; ManU'yu destekleyen futbolseverler, oyuncunun kendine gelmesi için takımdan ayrılmasının gerektiği şeklinde mesajlar paylaştı. "Türkiye'de kendini buldu, sahaya liderliğini koydu" ifadeleri kullanıldı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

