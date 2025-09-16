Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
PSV-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar ligi heyecanı bu akşam!

Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven, Philips Stadyumu’nda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’yi konuk edecek. PSV-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi merak ediliyor.

PSV-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi belli oldu! Hollanda temsilcisi PSV taraftarı önünde Avrupa’ya güçlü bir başlangıç yapmak istiyor. Teknik direktör Peter Bosz yönetimindeki kırmızı-beyazlılar rakibini baskı altına almayı hedefliyor.

Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ise zorlu deplasmanda puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Sebastian Pocognoli yönetimindeki sarı-lacivertli ekip Hollanda’da mücadele verecek.

PSV-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar ligi heyecanı bu akşam! - 1. Resim

PSV - UNION SAINT-GILLOISE MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak PSV-Union Saint-Gilloise maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

PSV-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar ligi heyecanı bu akşam! - 2. Resim

PSV - UNION SAINT-GILLOISE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hollanda’nın Eindhoven'da bulunan Philips Stadyumu’nda oynanacak PSV-Union Saint-Gilloise maçı 16 Eylül 2025 Salı günü Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak. Maçın hakemliğini İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Anthony Taylor üstlenecek.

PSV-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar ligi heyecanı bu akşam! - 3. Resim

PSV - UNION SAINT-GILLOISE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

PSV-Union Saint-Gilloise maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler kritik mücadeleyi ücret ödemeden takip edebilecek.

PSV-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar ligi heyecanı bu akşam! - 4. Resim

PSV - UNION SAINT-GILLOISE MUHTEMEL 11

PSV Eindhoven: Kovar, Sildillia, Schouten, Flamingo, Dest, Saibari, Veerman, van Bommel, Til, Perisic, Pepi

Union Saint-Gilloise: Scherpen, Sykes, Leysen, Burgess, Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Niang, David, Rodriguez, El Hadj

Kaynak: Türkiye Gazetesi

