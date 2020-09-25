Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Kolen Elektrik Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, 630 bin civarında ticarethane abonesinin elektriği ulusal tarifeden çok pahalıya aldığını söyledi. Serbest tüketici ve ‘Yeşil Tarife’ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karayurt, 2018’e kadar büyüme sürecinde olan ve bir ara 4,7 milyona ulaşan serbest tüketici sayısının maliyet artışları sonucu 12 ayda 140 bine kadar düştüğünü hatırlattı. Ekim 2019’daki tarife revizyonu sonrası yeniden artışa geçen serbest tüketici sayısının Temmuz 2020’de 700 bini ancak bulduğunu anlatan Karayurt “Burada çok önemli bir detay da kapanan işletmeler cafeler restoranlar sonucu iki yıl önce 5,2 milyon olan potansiyel abone sayısının 4,5 milyona gerilemiş olması. Ancak hâlâ ortada indirimli elektrik hakkını kullanmayan 3,8 milyon abone var. Tabi bu 3,8 milyon abonenin 2,9 milyonu mesken abonesi ve serbest tüketici olmamalarının sebebi; EPDK’nın belirlediği ulusal tarifelerde mesken abone grubunun enerji birim fiyatının maliyetlerle mukayese edildiğinde çok düşük olması. Şu an herhangi bir enerji tedarik şirketi bu birim fiyatlardan enerji satamaz” değerlendirmesini yaptı.

40 BİN DE SANAYİ ABONESİ

“Burada dikkat çekilmesi gereken bir diğer nokta hâlâ 630 bin civarında ticarethane abonesi serbest tüketici değil ve elektriği ulusal tarifeden çok pahalıya alıyor” diyen Uğur Karayurt, şöyle devam etti: Oysa böyle bir hakları var. Çok rahatlıkla bizim gibi enerji şirketleriyle temasa geçerek indirimli elektrik kullanabilirler ve nereden baksanız yüzde 15-20 daha ucuza alabilirler. Ek olarak 40 bin civarında sanayi abonesi de enerjiyi ulusal tarifeden kullanarak çok pahalıya mal ediyor.

Nisan-mayıs-haziran dönemlerinde KOBİ’lerde yüzde 17 ila yüzde 20 bandında tüketim düşüşleri yaşandığını ifade eden Karayurt “Temmuz ortasından itibaren tüketim bazında tamamen bir normalleşme gözlemlense de endişe devam ediyor. En büyük endişe ise sokağa çıkma yasaklarının geri gelmesi. Bugün itibarıyla normal bir seyri olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Yeşil Tarife’nin ‘halka inmesi’ iki yıl sürer

EPDK’nın Yeşil Tarife uygulamasına bir proje olarak bakılması gerektiğini ifade eden Kaya Uğur Karayurt “Şu anda başta ev kullanıcıları olmak üzere hiç kimse için makul bir seçenek değil. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde kimse bu sertifikayı kullanmak için pahalı elektrik kullanmaya yanaşmıyor. Fikir çok iyi olmasına ve güzel tanıtılmasına karşılık pahalı olması, yayılmadan önünü kesiyor. Ancak bunu bugünün uygulaması değil bir gelecek projesi olarak düşünmek gerekir. Daha stabil bir ekonomik yapıda, kur baskısından kurtulmuş bir mekanizmada Yeşil Tarife oldukça ilgi çekici bir hâl alabilir. Ancak bunun tabiri caizse ‘halka inmesi’ için en az iki yıl olduğunu düşünüyorum” dedi.