Göztepe-Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? Mücadele 20.00'de başlayacak

Göztepe-Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? Mücadele 20.00'de başlayacak

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Göztepe Beşiktaş maçı, iki takım içinde kritik öneme sahip. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, sahaya puan için çıkarken Göztepe ev sahibi avantajını kullanmak istiyor. Göztepe-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri merak ediliyor.

Trendyol Süper Lig’de 6. hafta, İzmir’de Göztepe ile Beşiktaş’ın mücadelesiyle başlıyor. Beşiktaş, inişli çıkışlı performansından sonra Göztepe karşısında galibiyetle moral bulmayı hedeflerken, Göztepe ise evindeki maçta çıkış yakalamak için avantaj arıyor. Form durumu, eksikler ve muhtemel 11’ler maç öncesi en çok konuşulan konular arasında.

GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş cephesinde önemli eksikler var. Orkun Kökçü kırmızı kart cezalısı, Wilfred Ndidi ve Salih Uçan sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrı kalacak. Ayrıca Mustafa Hekimoğlu’nun durumu, teknik heyetin kararına göre belli olacak. 

Göztepe-Beşiktaş muhtemel 11'ler şu şekilde:

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arda Okan, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson.

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Kartal, Demir Ege, Cerny, Rafa Silva, Toure, Abraham.

GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 20.00’de başlayacak. Yayın beIN SPORTS 1 ekranlarında olacak. 

Siyaz beyazlı ekip Göztepe'yle oynadığı son 3 maçta yenildi. 

GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Göztepe'nin Gürsel Aksel Stadı’nda yapılacak. Stat, İzmir’in Konak ilçesinde bulunuyor. 

