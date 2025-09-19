Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Beşiktaş'ta kimler eksik? Göztepe maçında oynamayacak isimler belli oldu

Beşiktaş'ta kimler eksik? Göztepe maçında oynamayacak isimler belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta kimler eksik? Göztepe maçında oynamayacak isimler belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam İzmir ekibi Göztepe'nin konuğu olacak. Maç öncesi Beşiktaş'taki eksikler merak ediliyor. Siyah beyazlılar Göztepe maçına 6 eksikle çıkacak. Peki Beşiktaş'ta kimler eksik, hangi oyuncular sakat, kimler oynamayacak? İşte detaylar...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında bu akşam Göztepe’nin konuğu olacak. Siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak dün İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na iniş yaparken, Beşiktaş'ta eksik oyuncular dikkat çekti. Peki Beşiktaş Göztepe maçında kimler oynamayacak? İşte Beşiktaş - Göztepe maçı ile ilgili merak edilenler... 

Beşiktaş'ın maçı ne zaman, Orkun Kökçü oynayacak mı? - 1. Resim

BEŞİKTAŞ'TA KİMLER EKSİK, HANGİ OYUNCULAR OYNAMAYACAK?

Beşiktaş'ta  kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü, sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ve Salih Uçan'ın yanı sıra Mustafa Hekimoğlu, Jonas Svensson ve Milot Rashica İzmir’e getirilmedi. 

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 6. haftasında İzmir ekibi Göztepe sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Beşiktaş'ın maçı ne zaman? diye merak ediliyor. Beşiktaş'ın Göztepe ile yapacağı maç yarın saat 20:00'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Altın, gümüş, dolar, borsa, bitcoin... İslam Memiş'ten dikkat çeken yatırım tavsiyesiChatGPT'de yeni dönem! Otomatik analiz ve kimlik kontrolü geliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkesir'deki orman yangını söndürüldü mü? Dursunbey yangınında son dakika gelişmesi... - HaberlerBalıkesir'deki orman yangını söndürüldü mü? Dursunbey yangınında son dakika gelişmesi...Orkun Özeller kim, kaç yaşında, nereli? 'Hakkındaki suçlama ne' merak edildi - HaberlerOrkun Özeller kim, kaç yaşında, nereli? 'Hakkındaki suçlama ne' merak edildiCuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il 19 Eylül 2025 Cuma namazı vakitleri - HaberlerCuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il 19 Eylül 2025 Cuma namazı vakitleriGalatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. maçı ne zaman? İşte Galatasaray-Liverpool maçı tarihi - HaberlerGalatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. maçı ne zaman? İşte Galatasaray-Liverpool maçı tarihiResimli cuma mesajları 2025: Ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, en güzel hayırlı cumalar mesajları - HaberlerResimli cuma mesajları 2025: Ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, en güzel hayırlı cumalar mesajlarıRusya'da 7,8 büyüklüğünde deprem: Ölü ya da yaralı var mı? - HaberlerRusya'da 7,8 büyüklüğünde deprem: Ölü ya da yaralı var mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...