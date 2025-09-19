Beşiktaş'ta kimler eksik? Göztepe maçında oynamayacak isimler belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında bu akşam Göztepe’nin konuğu olacak. Siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak dün İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na iniş yaparken, Beşiktaş'ta eksik oyuncular dikkat çekti. Peki Beşiktaş Göztepe maçında kimler oynamayacak? İşte Beşiktaş - Göztepe maçı ile ilgili merak edilenler...

BEŞİKTAŞ'TA KİMLER EKSİK, HANGİ OYUNCULAR OYNAMAYACAK?

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü, sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ve Salih Uçan'ın yanı sıra Mustafa Hekimoğlu, Jonas Svensson ve Milot Rashica İzmir’e getirilmedi.

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 6. haftasında İzmir ekibi Göztepe sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Beşiktaş'ın maçı ne zaman? diye merak ediliyor. Beşiktaş'ın Göztepe ile yapacağı maç yarın saat 20:00'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.