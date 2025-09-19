CHERI ile Uzay'a yerli yolculuk! ODTÜ, Ay’a keşif aracı gönderiyor

ODTÜ, TEKNOFEST İstanbul’da sergilediği projeler arasında yer alan CHERI ile uzay teknolojileri alanında dikkat çekiyor. Zorlu yüzey koşullarıyla bilinen Ay’ın güney kutbunda görev alacak olan bu araçlar, yapay zeka sayesinde çevreyi analiz ederek kendi rotalarını belirleyebilecek ve elde ettikleri verileri dünyaya iletecek.

DÜNYADA BİR İLK OLACAK

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil’in verdiği bilgilere göre, Çin uzay ajansı ile yürütülen iş birliği kapsamında 2029 yılında gerçekleşecek bu görev, dünyada bir ilki temsil ediyor. İki rover’ın birbirleriyle etkileşimli çalışarak veri toplaması ve yüzey haritalaması yapması, daha önce denenmemiş bir sistem olacak. Projede yaklaşık 50 ODTÜ öğretim üyesi ve öğrencisi görev alıyor.

YÜZDE 80'DEN FAZLASI YERLİ

Araçların tasarımı tamamen ODTÜ mühendisleri tarafından gerçekleştirilmiş olup, sensörlerinden tekerleklerine kadar birçok parça yerli olarak üretildi. Yüzde 80’in üzerinde bir yerlilik oranı taşıyan CHERI rover’ları, Ay’ın gündüzleri 80 dereceye, geceleri ise eksi 160 dereceye kadar düşen sıcaklıklarında çalışabilecek şekilde geliştirildi.

SADECE UZAY İLE SINIRLI KALMAYACAK

Yozgatlıgil, bu teknolojinin sadece uzay görevleriyle sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda dünya üzerindeki afet bölgelerinde arama-kurtarma çalışmaları gibi zorlu koşullarda da kullanılabileceğini vurguladı. Ayrıca CHERI’nin elde edeceği veriler, Ay’daki potansiyel su kaynakları ve minerallerin keşfi açısından büyük önem taşıyor.

Yozgatlıgil, "Ay'ın yüzeyine Türkiye’nin imzasını atacağız. Türkiye kendi uzay aracını da aya gönderecek. Biz de üniversite olarak burada önceden hazırlık yapıyoruz" dedi.