Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Haziranda kredi faizlerinde yapılan indirim sonrası rekor satış rakamlarına ulaşan gayrimenkul sektöründeki hareketlilik yeni projelerle devam ediyor. Pandemi sonrası ilk projesini Göktürk'te hayata geçiren Özak GYO, temmuzda inşaatına başlanılan ‘Özak Göktürk’ün 22 dönümlük arazisinin yüzde 75’ini yeşil alana ayırdı. 157 konutun yer aldığı projede daireler en fazla beş katlı olacak. Projenin lansmanında konuşan Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık; pandeminin, insanların konuttan beklentilerini tamamen değiştirdiğini belirterek; bu dönemde açık, yeşil, doğa ile iç içe projelerin tercih edildiğini söyledi. İnşaatın başlamasıyla ciddi talep aldıklarını, projeyi altı ayda satabileceklerini anlatan Akbalık “Tüm konutlar doğaya, yeşile, ormana açılan balkon, teras ve yaşam alanlarına sahip” dedi. Projede 2+1’den 5,5+1’e kadar her beklentiye uygun yaşam alanları kurguladıklarını belirten Akbalık, 700 milyon liralık hasılat beklediklerini ifade etti. Anahtarları 2021'in sonu ile 2022'nin ilk çeyreği arasında teslim edileceğini belirten Ahmet Akbalık “Birçok nitelikli projeyi hayata geçirdik. Tüketicilerde güçlü bir algı oluşturduk. Bu doğrultuda 'Özak' adını bundan böyle markalaşma stratejimizin temeline almaya karar verdik. Özak adı, artık hayata geçireceğimiz tüm projelerde çatı markamız olarak öne çıkacak” diye konuştu.

METREKARESİ 18 BİN LİRA

Özak GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci ise projede daire fiyatlarının 2 milyon 240 bin TL’den başladığını kaydederek, şöyle konuştu: Lansman dönemindeki metrekare fiyatlarımız 18 bin lira seviyesinden başlıyor. Bu da neredeyse metrekare fiyatında 2.000 avro gibi bir seviyeye karşılık geliyor. İnşaat maliyetlerinin de her geçen gün yükseldiği bir ortamda, lansman dönemindeki bu cazip tablonun önümüzdeki dönemde yerini çok daha farklı bir duruma bırakacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

HER DAİREYE ORGANİK ÜRÜN BAHÇESİ

'Özak Göktürk'teki dairelerin tamamı çatı terası, podyum terası ya da büyük balkonlara, zemin kattaki daireler de bahçe alanına sahip. Projenin Mimari Tasarımdan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tuba Bayraktar, "Bu alanlar, her katta bahçe katı hissi oluşturuyor. Aynı zamanda kişilerin bahçe yaşamı veya organik ürün yetiştirme gibi hobilerini gerçekleştirmesine imkân verecek” diye konuştu.

DEMİRDEKİ YÜZDE 40'LIK FİYAT ARTIŞI TEKELCİLİKTEN

TOKİ Başkanı Ömer Bulut’un da şikâyet ettiği demir fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, üç ay önce tonunu 3.000 liraya aldıkları demiri şu anda 4.250 liraya aldıklarını belirterek, fiyatların yaklaşık yüzde 40 arttığını, buna sebep olacak bir gerekçe olmadığını kaydetti. Akbalık "Bu, maden fiyatlarının artmasından kaynaklanmıyor, tekelcilikten oluyor. İnşaat hafif tırmanmaya başladığında, arkadaşlar mekanizmaları çalıştırıyorlar" ifadelerini kullandı.