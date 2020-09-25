Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Gazetemize açıklamada bulunan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın "E-Scooter kullananlar taksi ve minibüs yolcusu değil, belli bir yaş grubunun altındaki kişiler. O yüzden taksicinin, minibüsçünün ve otobüsçünün gelir kaybı olmaz" dedi. E-Scooter’ların kullanımı için ayrılmış yollar bulunmadığını hatırlatan Apaydın “O yüzden kullanımını sağlıklı ve güvenli bulmuyorum. Nüfus hızla arttı. Şehirlerin artık yoğun trafiği kaldıramıyor. Bisiklet ve motosiklet kullanımını artırmamız lazım. En azından özel otomobillerin bir bölümü trafikten çekilir, bu araçlar devreye girer" ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, elektrikli scooter kullanımıyla ilgili yasal düzenleme için geçtiğimiz haftalarda düğmeye basmıştı. Bakan Adil Karaismailoğlu, “Paylaşımlı E-Scooter İşletmeciliği Yönetmeliği"ne ilişkin ilk belirlemelerin yapıldığını açıklamıştı.