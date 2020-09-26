Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde ilk test uçuşlarını başarı ile gerçekleştiren Cezeri dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar yapay zekâ ile desteklenen otonom bir araç olan Cezeri ile herkesin pilot olacağını söyledi. Teknofest’te Cezeri ile ilgili açıklamalarda bulunan Bayraktar, otomotiv sektöründe birisi elektrikli diğeri akıllı araçlar olmak üzere iki büyük devrimin yaşandığına dikkat çekerek “Bundan sonraki hedefimizde akıllı uçan arabalar var. Âdeta kişisel bilgisayar gibi kullanılan, akıllı arabaları hayal ediyoruz. Bugün sadece büyük yolcu uçaklarında uçuyoruz, sadece belli çok özel şartları olan kişiler pilot olabiliyor. Cezeri herkesi pilot yapabilen çok akıllı bir araç, taşıt olarak ön plana çıkıyor. Tabii aracımız henüz çok çok yeni, doğum aşamasında diyebiliriz” dedi.

Çalışmaların çok yönlü ve kapsamlı şekilde devam ettiğini dile getiren Bayraktar şunları kaydetti: Bu bizim çok uzun bir yolculuğumuzun hikâyesidir. Ben şuna da benzetiyorum. 2005 yılında yaptığımız Türkiye’nin ilk millî ufak 5 buçuk kiloluk insansız hava aracına da benzetiyorum. Bugün 2005’ten bu yana 15 yıl içerisinde Türkiye dünyanın kendi sınıfında en modern en iyisi diyebileceğimiz 5 buçuk tonluk Akıncı’yı yapar hâle geldi. Ve dünyada sadece birkaç ülke bu sınıfta ve kapasitede insansız hava aracı yapıyor. Yarınların yarışında bugünden çalışanlar olacak, bu kesin. Türkiye artık bu alanda ben de varım diyor.

CEZERİ’DEN SÜRPRİZ GELEBİLİR

Bayraktar, teknolojide artık 5-10 yılın bile çok uzun bir zaman dilimi olduğunu belirterek “Nasıl ki telefonlarımızın her iki yılda bir modelleri ve fonksiyonları değişiyorsa teknoloji de çok hızlı evinim yaptığından Cezeri’nin hayatımıza girişi biraz daha erken olabilir. Benim öngörüm 5 ile 15 yıl arasında geçen bir süreci kapsar. Çünkü bazı kırılımlar gerekiyor yani kent taşımacılığında sivillerin kullanması için ama ondan önce sportif maksatla kullanılacağını düşünüyorum. İlk hedefimiz kırsal alanda sportif maksatlarla kullanılabilecek araçlar olarak kullanılmasını sağlamaktır” diye konuştu.

Cezeri için daha önceki teknolojik birikimlerden faydalandıklarını vurgulayan Bayraktar “Akıncı ile geliştirdiğimiz uçuş bilgisayarlarının bir kısmı bunda kullanılıyor. Çünkü bunun da çok emniyetli olması gerekiyor, gerekli sistemlere sahip, bütün kritik uçuş sistemleri 3 yedekli oluyor. Yine bilgisayar destekli 3 robotik pilotlar uçağı uçuruyor. Bizim 20 yılda gelen insansız hava aracı birikimimizin tümünü neredeyse Cezeri’yi uçurmak için kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

GÖKBEY'DE YERLİ MOTOR HEYECANI

TUSAŞ, TEKNOFEST’te yerli ve millî imkanlarla geliştirdiği hava araçlarının maket modellerini sergiliyor. TUSAŞ Helikopter Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yıldırım Kemal Yıllıkçı, TUSAŞ’ın hâlihazırda 4 helikopter programı yürüttüğünü, bunlardan ikisinin modifikasyon ve üretim ağırlıklı 5 tonluk T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri ile T70 Genel Maksat Helikopteri olduğunu söyledi. Yıllıkçı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığına 59 helikopter teslim ettiklerini belirterek “Bu yıl itibarıyla da Atak’ın yeni bir versiyonunu devreye soktuk. Pakistan ile 30 helikopterlik bir kontratımız var. Onun için ABD’den motor ihracat lisansını bekliyoruz. Filipinler’de benzer şeklide 6 helikopter için kontrat imzaladık, onun için de bekliyoruz. Ayrıca 10 tonluk yeni nesil bir Atak helikopteri tasarlıyoruz. Aviyonik ve mühimmat sistemleri olarak ASELSAN ve ROKETSAN’ın yaptığı çok başarılı sistemler var. Onları da entegre ederek daha üstün kabiliyeti bulunan bir Atak helikopterine sahip olacağız” diye konuştu. Tamamen yerli ve millî olarak tasarlanan sistemleri üzerinde taşıyan Gökbey Genel Maksat Helikopteri’nin sertifikasyon ve geliştirme test uçuşlarının da başarılı şekilde devam ettiğini vurgulayan Yıllıkçı, şu bilgileri verdi: Kısmet olursa bu sene sonu itibarıyla ilk yerli motorumuzu da Gökbey helikopterimize entegre etmeye başlayacağız. Motoru da dâhil ettiğimiz zaman Gökbey helikopterimiz tamamen yerli ve millî bir helikopter olacak. Böylelikle dünyada gerçekten bir helikopteri bütünüyle kendisi tasarlayıp üreten 6-7 ülkeden biri olacağız. Yurt dışından büyük ilgi var. Öncelikle ülkemizin millî ihtiyaçlarını karşılamayı, daha sonra birçok ülkeye helikopterimizi satmayı hedefliyoruz” dedi.

SAVAŞ UÇAĞI 2023’TE

Yıllıkçı, Millî Muharip Uçağı ile de ilgili olarak “Millî Muharip Uçağımızın ilk hangardan çıkışını 18 Mart 2023 olarak hedefledik. İnşallah 2023 yılında birçok platformumuz devreye girecek, uçmaya başlayacak” diye konuştu.

MİLLÎ "DENEYAP YAZILIM KARTI" TANITILDI

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Halûk Bayraktar, Teknofets’te yerli ve millî “Deneyap Yazılım Kartı”nı tanıttı. Bayraktar, bu kartları 10 bin Deneyap öğrencisine ücretsiz olarak hediye edeceklerini belirterek “Yabancı muadillerine göre çok daha uygun fiyata olacak. Yakında satışına başlayacağız. Özellikle akım koruma, sürekli 5 volt gerilim çıkışı, lityum bataryaların şarj edilme, devre tahtasıyla uyumlu olması, mikrofon ve kamerası olması gibi bazı özellikler bizi farklı kılan en temel özellikler” dedi.