Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 455,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 455,80 liradan, 3 bin 2 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 23 liradan, 415, 50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 419,50 liradan, 2 bin 934 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 954 liradan, bin 467 liradan alınan Yarım Ziynet bin 477 liradan ve 734 liradan alınan Çeyrek Ziynet 739 liradan satıldı.