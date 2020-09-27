İstanbul Kapalıçarşı’da 455,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 455,80 liradan, 3 bin 2 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 23 liradan, 415, 50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 419,50 liradan, 2 bin 934 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 954 liradan, bin 467 liradan alınan Yarım Ziynet bin 477 liradan ve 734 liradan alınan Çeyrek Ziynet 739 liradan satıldı.
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! (27 Eylül 2020 güncel altın fiyatları)
27.09.2020 - 08:47 | Son Güncelleme: 27.09.2020 - 08:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 455,80 lira oldu.
Etiketler : çeyrek,altın,altın fiyatları,
734791 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/734791.aspx
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