Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? İşte 28 Eylül 2020 altın fiyatlarında son durum...

Gram altın an itibariyle 458,75 liradan alınıyor ve 458,85 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 750,60 liradan alınıyor, 757,70 liradan satılıyor.

Covid-19 tedbirlerinin yeniden gündeme gelmesi ve bu paralelde güçlenen doların etkisiyle uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı geçen hafta yüzde 4,4 değer kaybederken, haftayı da 2 ayın en düşük seviyesinden kapattı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın an itibariyle 458,75 liradan alınıyor ve 458,85 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 750,60 liradan alınıyor, 757,70 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 1.496,50 liradan alınıyor, 1.513,50 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.992,90 liradan alınıyor, 3.015,20 liradan satılıyor.