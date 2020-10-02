Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düne kadar "Yıldız Pazar Grup 1" ve "Yıldız Pazar Grup 2"de yer alan hisseler, "Yıldız Pazar" altında birleşti. "Ana Pazar Grup 1" hisseleri de Ana Pazar olarak devam edecek. "Ana Pazar Grup 2"deki hisseler ise, "Gelişen İşletmeler Pazarı"ndaki şirketlerle birlikte, "Alt Pazar"da işlem görmeye başladı. Alt Pazar'daki hisse senetlerinde açığa satış ve kredili işlem yapılamayacak ve sürekli şekilde brüt takas uygulaması bulunacak. Bu pazardaki hisse senetlerinin öz kaynak oranı sıfır olarak belirlenirken, günlük fiyat marjı yüzde 10'da, devre kesici tetikleme oranı yüzde 5'te olacak. Açığa satış ve kredili işlem, sadece Yıldız Pazar ve Ana Pazar hisselerinde gerçekleştirilebilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısına ilişkin "Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek ve daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanması, Yeni Ekonomik Programı'nda (YEP) önceliklerimiz arasındaydı. Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir oldu" dedi.