Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

23-27 Kasım arasında düzenlenecek The Fource Sanal Gıda Fuarı, pandemi süreciyle sekteye uğrayan ticari girişimleri çağın sağladığı imkânlarla canlandırmayı hedefliyor. 250’nin üzerinde katılımcının beklendiği fuara ilişkin EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Gıda Birlik Başkanlarının katılımıyla toplantı düzenlendi. Eskinazi “Pandemi sonrasında Türkiye’nin ihracatı 2020 Ocak-Eylül döneminde yüzde 10,9 düşerken, tarım ürünleri ihracatı aynı dönemde yüzde 4,8 artarak 17 milyar 130 milyon dolara ulaştı. Türkiye’nin ihracatını gıda ve tarım sektörlerinin ayakta tuttu. The Fource gıda ihracatımıza yeni bir açılım getirecek” değerlendirmesini yaptı. Suudi Arabistan’ın Türk ürünlerine yönelik herhangi bir adım atmadığını kaydeden Eskinazi “İhracat devam ediyor. Zaten böyle bir uygulama Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı” şeklinde konuştu. Ticaret Bakanlığı ve TİM’in desteklediği fuarın temasını ‘Anadolu’ olarak seçtiklerini ifade eden EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep de Dünya Sağlık Örgütünün sağlıklı ürünler listesinde yer alan kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde 1 milyar 5 milyon dolar döviz geliri elde ettiklerini belirterek, fuarın tüm sektörlerin ihracat performansına olumlu katkılar sağlayacağını ifade etti.