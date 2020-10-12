Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık olarak emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Zehra Zümrüt Selçuk, “Bu yıl Ağustos ayında 8,2 milyon işçi emeklisi, 2,6 milyon Bağ-Kur emeklisi ve 2,3 milyon memur emeklisi olmak üzere toplamda 13,1 milyon emeklimize 30,5 milyar lira aylık ödemesi yaptık. Son 2 yılda ise emeklilerimize toplam 674,5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilere verdiği müjdenin kanunlaştığına ve en düşük emekli aylığının 1.500 liraya yükseltildiğine dikkat çeken Bakan Selçuk, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere 1.000 lira bayram ikramiyesi ödendiğini de hatırlattı.

“6 dini bayramımızda emeklilerimize 64.2 milyar lira bayram ikramiyesi ödedik”

Bakan Selçuk, “Bu kapsamda 2018 yılının Ramazan Bayramı’nda emeklilerimize ilk bayram ikramiyesini ödedik. 6 dini bayramımızda ödediğimiz bayram ikramiyesi tutarı 64,2 milyar liraya ulaştı” dedi.

“Emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

Emeklilerin refah seviyelerinin artırılması için çalıştıklarını bildiren Bakan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.