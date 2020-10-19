Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şubat ayında gerçekleştirilen Petrol Endüstrisinde Millî Teknolojiler Toplantısı’nda ilk kez gündeme gelen Kâşif Denizaltı Ro-botu’na ilişkin yaptığı değerlendirmede “Tedarikçilerimiz ‘Biz bunu yaparız’ dediler. İş birliği imkânlarımızı ele aldık ve hızlı bir çalışma içerisine girdik. Sektörde ROV olarak bilinen uzaktan kumandalı ileri teknoloji denizaltı sistemi Kâşif’i böylece millî petrol ve doğalgaz sektörüne kazandırdık” dedi. Kâşif'in, Fatih sondaj gemisinde görevine başladığını açıklayan Dönmez, Kâşif’in 3.000 metreye kadar deniz sondaj faaliyetlerinde video verilerini ana kumandaya aktarıp, mekanik işleri yapacağını söyledi. Dönmez, şöyle devam etti: Kâşif, yüzde 53 yerlilik oranıyla geliştirildi. İlerleyen dönemde yapılacak üretimlerde ise yerlilik oranını yüzde 70’in üzerine taşımayı hedefliyoruz. Kâşif önümüzdeki dönemde operasyonel maliyetleri daha da azaltacak.