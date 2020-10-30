Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ram altının fiyatı bugün 501 TL seviyelerinden işlem görüyor. Covid-19 salgını nedeni ile ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarını göörürken, özellikle son üç ve dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor yenilemişti. İşte güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Yaşanan bu gelişmeler ile beraber, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Ekim ayı sonu ve Kasım ayının başlarında kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

ATA ALTIN

Alış: 3.331,60

Satış: 3.368,80

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.300,00

Satış: 3.350,00

GRAM ALTIN

Alış: 501,29

Satış: 501,37

YARIM ALTIN

Alış: 1.623,70

Satış: 1.645,80