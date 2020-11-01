Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 502 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 502,20 liradan, 3 bin 308 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 329 liradan, 458 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 462 liradan, 3 bin 223 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 253 liradan, bin 617 liradan alınan Yarım Ziynet bin 627 liradan ve 809 liradan alınan Çeyrek Ziynet 814 liradan satılıyor.