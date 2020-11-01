İstanbul Kapalıçarşı’da 502 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 502,20 liradan, 3 bin 308 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 329 liradan, 458 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 462 liradan, 3 bin 223 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 253 liradan, bin 617 liradan alınan Yarım Ziynet bin 627 liradan ve 809 liradan alınan Çeyrek Ziynet 814 liradan satılıyor.
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! (2 Ekim 2020 güncel altın fiyatları)
01.11.2020 - 18:00 | Son Güncelleme: 01.11.2020 - 18:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 502,20 lira oldu.
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743418 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/743418.aspx
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