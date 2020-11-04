Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Kasım’da başlayacağını duyurdu.
Bakan Selçuk açıkladı: Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 Kasım'da başlıyor
04.11.2020 - 11:43 | Son Güncelleme: 04.11.2020 - 11:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Kasım’da başlayacağını duyurdu.
Etiketler : Nakdi Ücret Desteği ödemeleri,
744058 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/744058.aspx
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