Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin enkaza çevirdiği İzmir’in Bayraklı ilçesinde 17 binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. AFAD İzmir Koordinasyon Merkezinde basın toplantısı düzenleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, devletin tüm kurumlarının İzmir için seferber olduğunu belirterek “İzmir’in en büyük kentsel dönüşüm projesini başlatmış bulunuyoruz. 17 bina enkazı var. Bu binalar ve çevresindeki ağır hasarlı binalarda yerinde proje yapacağız. Zemin artı 5 katı geçmeyecek şekilde binalar yapacağız. Rezerv alanda da çalışma yapacağımızı açıklamıştık. 1,3 milyon metrekarelik şehir hastanesinin yanında bir alan zemin artı 4 katı, 5 katı geçmeyecek, içinde millet bahçeleriyle, yürüyüş alanlarıyla aile sağlık merkezleriyle örnek bir çalışma yapıyoruz. TOKİ bir ay içinde çalışmalara başlayıp, bir sene içinde de teslim etmiş olacağız. Şu an İzmir’de 50 ve 100 bin konut kapsamında 6.084 konutumuzun inşaatı devam ediyor. Yeni yapacağımız konutlarla birlikte önemli bir kentsel dönüşümü başlatacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile burada yüksek bina yapılmaması için görüştük. Bina yükseklikleri ve yoğunluklarına ilişkin çalışma yapacağız” diye konuştu.

180 BİNA ACİL YIKILACAK

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Bakan Kurum, şöyle devam etti: 942 uzmanımızla hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 22 bin binada 141 bin bağımsız bölümde çalışmaları tamamladık. Ağır hasarlı acil ve yıkık bina sayımız 180, 3.680 bağımsız bölümden oluşuyor. 1.267 az hasarlı 190 orta hasarlı binamız var. Yıkım çalışmaları başladı. 4 binanın yıkımı tamamlandı. İş yeri yıkılan veya ağır hasar gören sular altında kalan esnafımıza TESKOMB aracılığıyla 50 bin TL’ye kadar hibe desteği verilecek.

RİSKLİ BİNADA OTURMAYIN

Vatandaşların da üzerine büyük sorumluluk düştüğüne işaret eden Bakan Kurum “Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Riskli binalarımızın tespitlerini yaptıralım, riskli binalarda oturmayalım. Müdürlüklerimizde bunun tespitini yaptırın. Daha güvenli konutlarda oturun. Biz bundan sonra enkaz altında hiçbir vatandaşımızı aramak istemiyoruz. Kentsel dönüşüm terörle mücadele kadar önemlidir” ifadelerini kullandı.

İZMİR VE AYDIN'DAN

5 milyar TL'lik hasar başvurusu

Türkiye Sigorta İcra Kurulu Başkanı Atilla Benli, İzmir'deki depremin ardından hasar tespit ve destek çalışmalarına başladıklarını belirterek “2 Kasım 2020 itibarıyla şirketimize Aydın ve İzmir illeri ağırlıklı olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL teminat tutarında yangın, konut, mühendislik ve tekne branşlarında toplam 83 adet hasar dosyası ulaşmıştır” ifadesini kullandı.

ŞİRKETLERİN TELEFONU KİLİTLENDİ

Sigortayı depremle hatırlıyoruz

İzmir’deki depremin ardından DASK hızla hasar ihbarları almaya başladı. Birinci derece deprem bölgesi olan Marmara’da yüzde 32,5’lik kesim hâlâ zorunlu deprem sigortası yaptırmazken, Türkiye genelinde 7 milyon 793 bin evin sigortası bulunmuyor. Sigortacı Ali Esen, İzmir’deki deprem sonrasında telefonlarının kilitlendiğini belirterek “Maalesef ülkemizde televizyonda deprem oldu diye haber duyan vatandaşımız koşa koşa gelip deprem sigortası yaptırmaktalar” dedi. SAKARYA İHA