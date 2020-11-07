Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs salgınıyla aktif şekilde mücadele ettiklerini ifade eden Bakan Selçuk "Toplumun her kesimine yönelik 'Sosyal Koruma Kalkanı’nı hayata geçirdik. Vatandaşlarımıza doğrudan sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı, 41 milyar lirayı geçti. Sadece Kısa Çalışma Ödeneği ile marttan bu yana 3,6 milyon çalışanımız için 21,8 milyar lira ödeme yaptık. Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlarımıza sağlanan Nakdî Ücret Desteği kapsamında da, 2 milyonu aşkın kişiye 5,1 milyar lira ödeme yaptık" diye konuştu. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık başında görüşmelere başlayacağını da bildiren Bakan Selçuk "2002'de net 184 lira olan asgari ücreti, 2020 yılı için 2 bin 324 liraya çıkardık. Enflasyondan arındırılmış reel değere bakıldığında net asgari ücreti yüzde 132 oranında artırmış bulunmaktayız. Bu yıl asgari ücretin, bütün tarafların uzlaşması ile tespit edilmesini diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.