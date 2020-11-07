Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’deki depremde evi hasar gören ya da oturdukları binaların yıkılmasından endişe duyan vatandaşlar binalardan taşınmaya başlarken, krizi fırsata çeviren bazı nakliye firmaları fiyatları iki katına çıkardı. Evden eve nakliyatçıların kısa mesafede az eşyaları taşımaya bile 1.500 ile 2.500 lira fiyat verdiği görüldü. Taşınma telaşına düşen vatandaşlar bu duruma tepki gösterirken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tek taşınma rayici uygulanacağını ifade etti. Deprem krizini fırsata çeviren nakliyecilerin fahiş fiyatlar uyguladıklarını tespit ettiklerini belirten Bakan Kurum “Vali’miz tüm taşıma şirketleriyle toplantı gerçekleştirdi. Burada tek bir taşınma rayici uygulanacak. İkinci bir fiyat belirlenmeyecek. Hem taşınma hem de kira sürecini takip ediyoruz. Fahiş bir fiyat artışının yaşanmaması adına da takibimiz yapılmaktadır. Tespitimiz hâlinde gerekli işlem yapılacaktır” dedi. Çadır kentlerde Covid-19 testi dahi yaptırılabilecek polikliniklerin kurulduğunu kaydeden Bakan Kurum, şöyle konuştu: Binaları az hasarlı ve hasarsız olanlar evlerine girebilir. 12 hasarlı binanın yıkımını tamamladık. Salı günü hedefimiz tüm İzmir genelinde çalışmaları tamamlamaktır. 2.508 hasarlı, 338 de orta hasarlı binamız var. Şu anda acil ağır hasarlı binamız 4 bini geçti. Rezerv alanda yaklaşık 4 bin konut inşa edeceğimizi söylemiştik. Diğer rezerv alanlarını ise enkaz ve riskli alanlardaki yıkılan tüm binalarda gerçekleştireceğiz. En geç bir ay içerisinde bu çalışmaları tamamlayıp, 1 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

2 YILI ÖDEMESİZ YÜZDE 50 İNDİRİMLİ KONUT

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depremin ardından AFAD'dan hak sahibi olanlar için yeni yapılacak konutların maliyetinin hesaplanacağını belirterek "Maliyetlerden yüzde 40-50 oranında indirim yapılacak. Çıkan tutarı vatandaşlarımız ilk 2 yılı ödemesiz olmak üzere 18 yılda ödeyecek. Ödemeler faizsiz olacak ve eşit taksitlerle geri ödenecek" dedi.