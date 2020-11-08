Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu çerçevede depremzedelere temizlik malzemesi, maske, su ısıtıcısı, saç kurutma makinesi gibi temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra çeşitli gıdalar ve çocuklar için oyuncak yardımı yapıldı. İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürü Erhan Arslan “Çalışanlarımız, deprem sonrası insanlık icabı yapılması gereken yardımlarda bulundu. Allah bir daha böyle afetleri ülkemize yaşatmasın” dedi.

HALKBANK TIRI ULAŞTI

Depremin yaralarını sarmak ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar da aralıksız sürüyor. AFAD ve Kızılay’ın kurmuş oldukları çadır kentlere yerleşenlere, gelen bütün yardım malzemeleri ulaştırılıyor. Halkbank da Türkiye'nin tek yürek olduğu bölgeye yardım tırı gönderdi. Yardım tırında, çadırda kalan depremzedelere hizmet vermek üzere Wi-Fi alanı ve şarj istasyonları oluşturuldu. Halkbank, beş bin kişiye de battaniye dağıttı.