Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 yılının ekim ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 8’lik, banka kartı adedinde ise yüzde 13’lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı 258 milyon adede ulaştı. Temassız ödemeler, salgınla birlikte en yaygın kullanılan ödeme araçlarından biri hâline geldi. Ekim ayında tam dört kat artan temassız ödeme sayısı 210 milyona ulaştı. Mağaza içi ödemelerde temassız ödemelerin payı geçen yıl yüzde 11 iken bu yıl yüzde 39’a yükseldi. Ekim ayında her beş ödemeden ikisi temassız yapıldı.