Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı, "kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığı" yönünde yapılan bu paylaşımlara karşı uyardı. Vatandaşların bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulanan açıklamada; kart aidatlarına ilişkin uygulamalarda, kartın çıkarıldığı kuruluşa başvurulması gerektiğine işaret edildi. Açıklamada "Uyuşmazlığın çözülememesi durumunda da Tüketici Mahkemelerine başvurulabilir" ifadesi kullanıldı.