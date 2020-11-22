Ticaret Bakanlığı, "kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığı" yönünde yapılan bu paylaşımlara karşı uyardı. Vatandaşların bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulanan açıklamada; kart aidatlarına ilişkin uygulamalarda, kartın çıkarıldığı kuruluşa başvurulması gerektiğine işaret edildi. Açıklamada "Uyuşmazlığın çözülememesi durumunda da Tüketici Mahkemelerine başvurulabilir" ifadesi kullanıldı.
Kredi kartı aidatında dolandırıcı vurgunu
22.11.2020 - 03:30 | Son Güncelleme: 22.11.2020 - 03:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kredi kartı dolandırıcıları, son dönemde sosyal medya aracılığıyla kamu kurum ve kuruluşlarının isim ve logolarını kullanarak bazı paylaşımlar yapıyor.
Etiketler : kredi kartı,kredi kartı aidatı,
748117 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/748117.aspx
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