Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akıllı telefonla da kumanda edilebilen sistem otomatik ve manuel olmak üzere iki şekilde kullanılabiliyor. ATS kullanan çiftçi ilk olarak arazisinin sınırlarını girerek ilaçlama, toprak işleme, ekim ve gübreleme gibi yapacağı iş için traktöre bir rota oluşturulacak. Sistem, traktörün belirlenen rotadan 2,5 santimetre dışarı çıkması durumunda uyarı verecek. Ayrıca traktörün aynı yerin üzerinden ikinci defa geçmesini de engelleyecek. Sistemin 2021'in ilk çeyreğinde piyasada olması öngörülüyor.