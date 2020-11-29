Akıllı telefonla da kumanda edilebilen sistem otomatik ve manuel olmak üzere iki şekilde kullanılabiliyor. ATS kullanan çiftçi ilk olarak arazisinin sınırlarını girerek ilaçlama, toprak işleme, ekim ve gübreleme gibi yapacağı iş için traktöre bir rota oluşturulacak. Sistem, traktörün belirlenen rotadan 2,5 santimetre dışarı çıkması durumunda uyarı verecek. Ayrıca traktörün aynı yerin üzerinden ikinci defa geçmesini de engelleyecek. Sistemin 2021'in ilk çeyreğinde piyasada olması öngörülüyor.
Çiftçiler 'Akıllı Traktör Sistemi' ile tasarruf edecek
29.11.2020 - 04:45 | Son Güncelleme: 29.11.2020 - 04:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin (Tarım Kredi) teknoloji alanında faaliyet gösteren iştiraki TARNET'in yerli imkânlarla ürettiği Akıllı Traktör Sistemi (ATS) ile çiftçiler, daha az maliyetle ekim yapabilecek.
Etiketler : akıllı traktör,
749687 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/749687.aspx
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