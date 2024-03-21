75 bin öğrenci yararlanacak! Fabrika gibi çalışan okullara destek arttı

OSB’ler içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki öğrenciler için verilecek eğitim ve öğretim destek tutarları artırıldı. En yüksek destek miktarı 35 bin 938 lirayla motorlu araçlar teknolojisi ile yenilenebilir enerji teknolojileri alanına veriliyor.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Birçok alanda üretim yapan ve sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlayan Organize Sanayi Bölgelerindeki (OSB) meslek liselerine her geçen gün yenileri eklenirken, buralarda okuyan öğrencilere verilen eğitim desteği de artırıldı. Eğitim öğretim yılının ikinci dönemi için OSB’ler içinde yer alan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerine, her bir öğrenci için verilen 28 bin TL’ye kadar olan destek 35 bin TL’ye çıkarılırken, OSB dışındaki özel mesleki ve teknik Anadolu liselerine aktarılan 18 bin TL’ye kadar olan katkı da 22 bin TL’ye yükseltildi. Destekten yaklaşık 75 bin öğrenci yararlanacak.

ŞARTLAR BELLİ OLDU

Desteklerden faydalanmak için belli şartlar bulunuyor. Verilecek destek, öğretim süresini aşamayacak. Ayrıca, öğrencinin okula devam ediyor olması ve devamsızlıktan başarısız duruma düşmemesi şartı aranacak.

İŞTE DESTEK VERİLECEK ALANLAR

OSB içinde yer alan okullar eğitim desteği verilecek alanlar ve destek tutarları şöyle oldu: Ayakkabı ve saraciye teknolojileri ile laboratuvar hizmetlerine 22 bin 661 TL, bilişim teknolojilerine 21 bin 450 TL, biyomedikal cihaz teknolojilerine 28 bin 684 TL, elektrik-elektronik teknolojisi ve gemi yapımına 34 bin 378 TL, endüstriyel otomasyon teknolojilerine 33 bin 376 TL, gıda teknolojisine 29 bin 929 TL, kimya teknolojisine 32 bin 839 TL, makine ve tasarım teknolojisine 33 bin 638 TL, matbaa teknolojisi ile tesisat teknolojisi ve iklimlendirmeye 23 bin 365 TL, metal teknolojisine 26 bin 271 TL, mobilya ve iç mekân tasarımına 29 bin 206 TL, moda tasarım teknolojilerine 24 bin 799 TL, plastik teknolojisine 33 bin 34 TL, tekstil teknolojisine 31 bin 290 TL, uçak bakımına 28 bin 684 TL, motorlu araçlar teknolojisi ile yenilenebilir enerji teknolojilerine 35 bin 938 TL lira. OSB dışında yer alan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerine verilecek destekler ve alanlar ise şöyle: Biyomedikal cihaz teknolojileri, inşaat teknolojisi ile uçak bakım alanına 18 bin 586 TL, denizcilik, endüstriyel otomasyon teknolojileri ile gemi yapımına 20 bin 280 TL, elektrik-elektronik teknolojisine 21 bin 307 TL, gıda teknolojisine 19 bin 20 TL, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığına 16 bin 890 TL, kimya teknolojisine 19 bin 934 TL, makine ve tasarım teknolojisine 20 bin 350 TL, motorlu araçlar teknolojisi ile tarıma 21 bin 943 TL, radyo-televizyona 18 bin 838 TL, yenilenebilir enerji teknolojilerine 22 bin 636 TL.

23 BİN 104 DEPREMZEDE ÖZEL OKUL ÖĞRENCİSİNE DESTEK

Millî Eğitim Bakanlığınca, 2023- 2024 eğitim ve öğretim yılında deprem bölgesindeki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’in İslâhiye ve Nurdağı ilçelerindeki 357 özel okulda öğrenim görecek 23 bin 104 öğrenci eğitim ve öğretim desteği kapsamına alındı. Bu öğrencilerin yerleştirme işlemi tamamlandı. Okul öncesi öğrenciler için 12 bin 800 lira, ilkokul öğrencileri için 15 bin 400 lira, ortaokul öğrencileri için 18 bin lira, lise öğrencileri için 18 bin lira destek sağlandı.