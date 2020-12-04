Türk Telekom’un, RxMediaPharma iş birliği ile görme engellilere yönelik sunduğu ilaç barkodu okuma özelliği sayesinde, 6.000'den fazla ilacın kullanma talimatına dair bilgiler kolayca dinlenebilecek. Kullanıcılar Telefon Kütüphanesindeki ilaç barkodu tanıma ikonunu etkinleştirerek açılan kameraya okuttuklarında, ilaçlara dair kullanım talimatı, yan etkileri, saklama koşulları gibi bilgilere kolayca ve başkasına ihtiyaç duymadan ulaşabilecekler.
Türk Telekom, barkod okuma ile ilaçta engelleri ortadan kaldırdı
04.12.2020 - 03:50 | Son Güncelleme: 04.12.2020 - 03:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Telekom, Dünya Engelliler Günü’nde ilaç prospektüslerine sesli ulaşmayı sağlayan bir ilke imza attı.
Etiketler : türk telekom,türk telekom barkod,
750831 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/750831.aspx
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