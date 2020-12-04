Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom’un, RxMediaPharma iş birliği ile görme engellilere yönelik sunduğu ilaç barkodu okuma özelliği sayesinde, 6.000'den fazla ilacın kullanma talimatına dair bilgiler kolayca dinlenebilecek. Kullanıcılar Telefon Kütüphanesindeki ilaç barkodu tanıma ikonunu etkinleştirerek açılan kameraya okuttuklarında, ilaçlara dair kullanım talimatı, yan etkileri, saklama koşulları gibi bilgilere kolayca ve başkasına ihtiyaç duymadan ulaşabilecekler.