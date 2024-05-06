Edanur'un ölümünün ardından ortaya çıktı! Talihsiz kız ihbardan 15 dakika sonra...

Vicdanları nasır tutmuşlar Edanur’u bir daha öldürdü! Ekşi Sözlük’te, hayatını kaybeden çocuk için iğrenç ifadeler

Vicdanları nasır tutmuşlar Edanur’u bir daha öldürdü! Ekşi Sözlük’te, hayatını kaybeden çocuk için iğrenç ifadeler

5 yaşındaki Edanur, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kazı yapıp etrafını kapatmadığı alandaki su dolu çukura düşerek hayatını kaybetmişti. Talihsiz kızın ölümünde bilirkişi raporu incelendi: "Ağır tedbirsizlik ve ilgisizlik var." denildi. Öte yandan Edanur'un kaybolmasının ardından ailesinin güvenliğe kayıp ihbarı yaptığı kızın 15 dakika sonra kazı alanından bulunduğu öğrenildi.

Kahreden olay 26 Nisan'da Küçükçekmece Menekşe sahilinde yaşandı. Teyzesi ile pikniğe giden 5 yaşındaki Edanur Gezer, İBB kazı çalışmasında oluşan su dolu çukura düşerek hayatını kaybetti. Küçük kızın ölümünün ardından İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ı yakalamak için çalışmalar sürerken, şirkette görevli mühendis Furkan K. tutuklandı. Kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C. adli kontrolle serbest bırakıldı.

KAYIP İHBARINDAN 15 DAKİKA SONRA KAZI ALANINDA BULUNDU

Milliyet'te yer alan haberde; Bilirkişi raporu ve bölgedeki güvenlik görevlilerinin ifadelerine yer verildi. İfadelere göre parkta 31 Mart’ta fark edilen su kaçağı için 4 Nisan’da Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’den gelen görevliler kazı yaptı, kaçağın derinde olduğunu anlayınca kazdıkları çukuru kapattı. 26 Nisan’da parka gelen iş makinesi operatörü Sezai A. ise üç saat sonra çalışmayı sonlandırıp kazı alanını açık bırakarak parktan ayrıldı. İki saat sonra da ailesi güvenliğe Edanur’un kayıp olduğunu bildirdi. Çocuk ihbardan 15 dakika sonra kazı alanında bulundu.

İSKİ'YE BİLDİRİP KAZI ALANINI TERK ETTİLER

Güvenlik görevlisi T.A., rapora yansıyan ifadesinde, tali kusurlu bulunan operatör Sezai A. ve tesisatçı Fayık C.’nin kazıya başladıktan sonra çukurun su ile dolması üzerine, sorunun İSKİ tarafından çözümlenmesi gerektiğini belirterek alandan ayrıldıklarını, çukuru neden kapatmadıklarını sorduğunda ise “Çalışma devam ediyor, 10 dakikaya kadar İSKİ görevlileri ve vidanjör gelecek, tamirat sonrası onlar kapatacak” dediğini söyledi.

Sezai A. ise ifadesinde, İSKİ’ye gerekli bilgilendirmeyi yaptığını belirterek, gerekli tedbirleri almanın kendisinin görevi olmadığından olay yerinden ayrıldığını belirtti. Mühendis Furkan K. ise sadece çalışanları bölgeye yönlendirdiğini söyledi.

GEREKLİ DENETİM YAPILMADI

Raporda kazı çalışmasını yapan ve yaptıran ekibin iş vereni pozisyonundaki Genel Müdür Sukas’ın iş güvenliği kanunu gereğince gerekli denetimleri yapmadığı için asli kusurlu olduğu belirtildi. Firma tarafından, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde “yapı alanının çevresinin yeterli yükseklik ve sağlamlıkta uygun malzemeden yapılmış perde ile çevrilerek ikaz ve uyarı için gerekli düzenlemelerin yapılarak (...) insanların düşmesine karşı uygun tedbirler alınır” şeklinde açıkça belirtilen önlemlerin alınmadığı ifade edildi.

"AĞIR TEDBİRSİZLİK VE İLGİSİZLİK VAR"

Raporda kazı alanının etrafının kapatılmadığı, alana giriş ve çıkışların engellenmediği, buralara görünür şekilde uyarı levhalarının konulmadığı, kazı çalışmasının ehil bir kişinin gözetim ve denetiminde yapılmadığı kanaatine varıldığı belirtildi. Olayın önceden öngörülebilir olduğu, ağır tedbirsizlik ve ilgisizlik sonucu meydana geldiği, mevzuatta hüküm altına alınan basit tedbirlerin uygulanması halinde önlenebilir nitelikte olduğu kaydedildi.

Talihsiz kızın anne ve babasının cezaevinde olduğu ortaya çıkmıştı. Edanur'un bakımının teyzesi tarafından üstlendiği öğrenilmişti.

ANNESİ 1.5 AY ÖNCE GÖRMÜŞ

Acılı anne Nurcan Gezer, "Kızımı 'Bakacak kimse yok' diyerek yanıma almak istedim, ancak nüfus kaydı olmadığı için izin verilmedi. En son 1.5 ay önce Silivri Cezaevi'nde gördüm. Daha sonra Edirne'ye nakil oldum" söylemişti.

"ÇUKUR BENİ DE YUTACAKTI"

Edanur'u su birikintisinden çıkaran dayı Selçuk Yaşar, yeğeni kaybolunca güvenlik görevlilerinin direkt çukuru kontrole gittiğini dile getirmişti. dayı Yaşar ilk ifadesinde "Suya atladım. Kucağıma aldığımda gitmişti. Çukur beni de yutuyordu" demişti.