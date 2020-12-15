Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, sektörün 2020'de zor bir dönem geçirdiğini belirterek "Rakip ülkelerde oteller kapanırken, biz turizm yaptık. Devlet ve özel sektör olarak el ele verdik, otellerimizi açtık, misafir ağırlamaya devam ettik. Böyle bir dönemde turizm yapabiliyor olmak çok büyük güç kaynağı. Özellikle aşıyla ilgili gelişmeler, gelecek sezon için umutlarımızı yeşertiyor. Aşı konusundaki her olumlu haber, sektöre olumlu yönde yansıyor. Aşının, dibe vuran turizmi hızlı şekilde ayağa kaldıracağına inanıyoruz" diye konuştu.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz da aşının sektöre moral verdiğini belirterek "Herkesin kısa sürede aşı olması mümkün değil ama tatile gidecekler aşı konusunda istekli olacaklardır. Ayrıca birçok ülke turistlere aşı kartıyla giriş izni verecek. Turizm treninin hızlanması ya da yavaşlaması tamamen aşıyla ilgili gelişmelere endeksli" değerlendirmesinde bulundu. TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin ise aşının kullanılmasının yaygınlaşmasının seyahat isteğini artırıp rezervasyonları olumlu etkileyeceği görüşünü dile getirdi.