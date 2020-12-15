Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Dünyanın en zengin bor rezervlerine sahip Türkiye'nin bu değerini ekonomiye kazandırmak isteyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, katma değerli ürünler üretmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl çamaşırlar için geliştirilen BORON, bulaşıklar için de üretildi. Dünya bor pazar lideri Eti Maden tarafından bir buçuk yıllık AR-GE çalışması sonucu, makinede ve elde yıkama için üretilen “BORON Doğal Mineralli Bulaşık Temizlik Ürünleri” marketlerde, millî e-Ticaret platformu PttAVM.com başta olmak üzere bütün e-Ticaret platformlarında satışa sunulacak. Yeni ürünler yarın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer’in katılacağı etkinlikle tanıtılacak. BORON’un diğer temizlik ürünlerinde olduğu gibi bulaşık temizlik ürünlerinde de petrol türevleri, parfüm ve fosfat gibi hiçbir katkı maddesi bulunmuyor. Ürünün, bor madeninin temizleme, yumuşatma, antibakteriyel, antialerjik, anti-fungal ve hijyen etkileriyle bulaşıklarda ekstra temizlik sağlayacağı ifade ediliyor. Yeni ürün, SLES, SLS gibi yüzey aktif malzemeler ve ağartıcılar da içermiyor. Ürünün son hâline getirilmesi öncesi birçok performans testinden geçtiği ve yıkama sonrası yiyeceklere karışma ihtimali bulunan kalıntılarından iz kalmadığı da belirtildi.