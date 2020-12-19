Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Botaş, TÜBİTAK ve Boğaziçi Kandilli Rasathanesi tarafından yürütülen proje çerçevesinde 42 kritik noktaya deprem sensörü yerleştirecek. Çalışmanın sona yaklaştığı belirtilirken, teknik detay raporların geldiği öğrenildi.

Deprem bölgeleri de dahil olmak üzere ülkenin 81 şehrine ve 574 ilçesine hâlihazırda doğalgaz götürülmüş durumda. Doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 45’i Marmara Bölgesi’nde gerçekleşiyor. Türkiye’de 347 noktada boru hatları faylardan geçiyor. BOTAŞ kritik noktaları senede iki defa fiziksel olarak kontrol ediyor.

Doğalgaz depolama tesisleriyle ilgili de hazırlıklar yapıldı. Özellikle, fay hattına 22 kilometre mesafede olan Silivri’deki tesisin sabit binalar dâhil tüm hizmet binaları, kompresör istasyonu ve yer üstü yapılarında tedbirler alındı.