Spot piyasada 4 Ocak 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 731,85 lira, satış fiyatı 750,21 lira seviyesinde yer alıyor.
Gram atlında ise alış fiyatı 457,16 lira, satış fiyatı 457,53 liradan işlem görüyor.
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Spot piyasada 4 Ocak 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 731,85 lira, satış fiyatı 750,21 lira seviyesinde yer alıyor.
Gram atlında ise alış fiyatı 457,16 lira, satış fiyatı 457,53 liradan işlem görüyor.
Detaylar birazdan...
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