Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altının onsunun bin 890 dolardan bin 921 dolara yükselmesiyle birlikte iç piyasada da altın fiyatları değer kazandı. Bugün ise altının onsu bin 942 dolara yükseldi. Dolar kurundaki düşüşe rağmen altının onsundaki artış gram altın ve çeyrek altında da hareketlilik sağladı.

5 OCAK 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ons altının bin 942 dolara yükseldiği hafta açılışında iç piyasada gram altın ise 463 liradan işleme alınıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Haftanın ilk işlem gününde çeyrek altın alış fiyatı 737 lira olarak belirlenirken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 753 lirada konumlandı. Bugün ise alış 753 lira, satış ise 765 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN KAÇ TL?

Yüklü miktarda yatırım yapanların tercihlerinden olan cumhuriyet altını ise bugün 2 bin 999 liradan alınırken satış fiyatı ise 3 bin 049 lirada bulunuyor.