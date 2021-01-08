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Merkez BankasI: FAST Sistemi, bugün itibarıyla kullanıma açılmıştır
08.01.2021 - 10:10 | Son Güncelleme: 08.01.2021 - 10:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Merkez Bankası:"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde geliştirilen yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi, bankalarla sürdürülen pilot testlerin tamamlanmasının ardından, bugün itibarıyla kullanıma açılmıştır."
Etiketler : merkez bankası,fast,
758391 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/758391.aspx
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