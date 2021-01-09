Kazalardaki sorumluluğunu kabul eden şirket, ABD Adalet Bakanlığı ile yasal uzlaşma anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında, Boeing, kazalarda hayatını kaybedenlerin aileleri ile müşterisi hava yolu şirketlerine tazminat ödemeyi, ayrıca düzenleyicileri yanılttığı için adli para cezası ödemeyi kabul etti.
Boeing 2,5 milyar dolar tazminat ödeyecek
09.01.2021 - 02:51 | Son Güncelleme: 09.01.2021 - 02:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'li uçak üreticisi Boeing'in "737 Max" tipi yolcu uçaklarının 2018'de Endonezya ve 2019'da Etiyopya'da yaptığı kazalar sebebiyle 2,5 milyar dolar tazminat ve para cezası ödeyeceği bildirildi.
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758571 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/758571.aspx
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