Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,28’lik yükselişle tamamladı. Endeks 4,34 puan artışla 1.569,35 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 29,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,87 azalırken, holding endeksi de yüzde 1,18 değer kazandı.
Borsa günü rekor seviyede kapattı
20.01.2021 - 18:33 | Son Güncelleme: 20.01.2021 - 18:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 0,28’lik yükselişle rekor seviyede tamamladı.
Etiketler : borsa,haberler,ekonomi,
761365 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/761365.aspx
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