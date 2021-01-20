Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,28’lik yükselişle tamamladı. Endeks 4,34 puan artışla 1.569,35 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 29,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,87 azalırken, holding endeksi de yüzde 1,18 değer kazandı.