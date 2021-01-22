Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Beyaz eşya satışları pandemi döneminde, tüketicinin artan hijyen ihtiyacı ve konut satışlarındaki yükselişe paralel olarak artış gösterdi. Online düzenlenen yıllık değerlendirme toplantısında sektöre ilişkin son verileri paylaşan Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Can Dinçer, 60 bin doğrudan 600 bin dolaylı istihdam sağlayan sektörde TÜRKBESD üyesi firmaların Türkiye satışlarının altı ana ürün grubunda 2019’a göre yüzde 16 arttığını söyledi. İhracat geçen yıl ile paralel seyrederken sektörün üretimi yüzde 3 artış gösterdi. Üretimde aralıkta yüzde 43, iç satışlarda ise yüzde 30 artış yaşandı. Beyaz eşya üretiminin yüzde 75’inden fazlasını 170 ülkeye ihraç eden Türkiye’nin Çin’den sonra dünyanın ikinci büyük üretim üssü olduğun hatırlatan Dinçer, 2020 rakamlarını şöyle yorumladı: Covid-19 kısıtlamaları ve pandeminin genel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşın beyaz eşya sektörü zor bir yılı başarılı sonuçlarla geride bıraktı. Artan hijyen ihtiyacı, zamanımızın büyük çoğunluğunu evlerde geçirmemiz ve konut satışlarındaki artış beyaz eşyaya talebi artırdı. Türk tüketicisi beyaz eşyanın sağlıklı yaşam için önemini anladı. Bu da satışlar için önemli kaldıraç oldu. Altı ana üründe Türkiye satışlarımız 7 milyon 750 bin adet olarak gerçekleşti.

İhracatın yüzde 72’sinin AB ve İngiltere’ye gerçekleştiğini söyleyen Dinçer, “İç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlarımız geçen yıl yüzde 4 artışla 30 milyon adet seviyesine yaklaştı” dedi. Dinçer, sektörün ihracatının son 20 yılda 10 kat arttığının altını çizdi

YASSI ÇELİKTE SIKINTI VAR

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz da beyaz eşyanın temel girdisi olan yassı çelik temininde yaşanan sıkıntıların üretim ve ihracatı olumsuz etkileyecek seviyeye ulaştığına dikkat çekti. Yavuz, “Yurt içinde yassı sac vergilerinin oluşturduğu etki ile piyasada bozulma yaşanmakta ve uygulanan vergi oranı doğrultusunda piyasa fiyatları artmaktadır” dedi. TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Sultar ise pandemi ile birlikte AR-GE ve Tasarım Merkezleri için uzaktan çalışma düzenlemelerinin hayata geçirilmesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ İFADELERİ DEĞİŞİYOR

Yakın zamanda Resmî Gazete’de yayımlanacak ve Türkiye’de daha yüksek enerji verimliliğine sahip beyaz eşyaların satılmasının önünü açacak yeni enerji etiketi uygulaması hakkında bilgi veren TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Özkadı, ilk etapta yeni enerji etiketi uygulamasının bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve buzdolabı ürün gruplarında başlayacağını belirtti. Özkadı, “Bu ürün gruplarında A+’dan A+++’ya şeklinde ifade edilen enerji verimliliği işaretleri A’dan F’ye kadar olan harflerle ifade edilmeye başlayacaktır. Tüketicilerimize, bilinçli seçim yapabilmeleri için ürünlerin üzerindeki enerji tüketimi değerlerini incelemelerini tavsiye ediyoruz” dedi.