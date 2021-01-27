Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, 2021 yılının yeni sektörlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Atasoy, "Para Politikası Kurulu'nun 2020'nin son iki toplantısında gerçekleştirdiği ve toplamda 675 puanı bulan faiz artırımı, bu yılın ilk yarısında kendisini daha belirgin şekilde gösterecek. Kur ve faiz etkisi şirket bilançolarında hissedilecek. Aşılamaya ilişkin gelişmeler sektörlerdeki hareketlerin de seyrini belirleyecek. Yazılım ve teknoloji şirketleri öne çıkacak" dedi.

Atasoy, koronavirüs salgını ile birlikte piyasalarda yaşanan küçülmelerin yılın üçüncü çeyreğinde hafiflediğini işaret ederek sözlerine şöyle devam etti: "Veri akışı küresel ekonomide üçüncü çeyrekte toparlanmaların yaşandığını gösteriyor. Aşılamanın başlamasına rağmen mutasyon nedeniyle belirsizlikler ise halen sürüyor. Tüm bunlara rağmen 2021-2023 döneminin dünya genelinde ekonomik normalleşme ve toparlanma dönemi olması bekleniyor. Yurt içerisinde Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 2020'nin son iki toplantısında güçlü artırımla birlikte faizi 675 puan yukarı çekti. Ocak 2020'de yüzde 11.25 olan politika faizi yıl sonunda yüzde 17'ye yükseldi. Yine ocak başında 11.77 olan gösterge faiz yıl sonunda yüzde 14.96 seviyesine çıktı. Dolar kuru ise 7.4393 TL seviyesinde. Yükselen faizler maliyetleri artıracaktır. Kur kaynaklı sorunlar da devam ediyor. Gerilemeler yaşansa da kurun 200 günlük ortalaması olan 7.31 TL'nin altında kalıcı bir hareket sergilemesi zor görünüyor. Kurdan kaynaklı enflasyon ise gözden kaçırılmaması ve dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus" ifadelerini kullandı.

"Teknoloji büyüyecek"

Borsadaki teknoloji şirketlerinin 2020 yılında yüzde 91 oranında değer kazandığının altını çizen Atasoy, "Sektörde piyasa değeri en yüksek şirket 41 milyar 610 milyon TL ile Aselsan. Onu 3 milyar 137 milyon ile Logo izliyor. Borsada işlem gören şirketler içerisinde bilişim sektöründe 19 şirket bulunuyor. Bu 19 şirketin toplam piyasa değeri 57 milyar 884 milyon TL. Sektörde 2020 yılında yüzde 55 ile yüzde 372 arasında getiriler oluştu. Değer kaybeden tek şirket hissesi Smartiks Yazılım oldu. 2020 yılında koronavirüs salgını ile büyümesi hızlanan sektör 2021 yılında da yatırımcıların radarında olacak. Gelişmelere baktığımızda teknoloji şirketleri de koronavirüs salgın hastalığından etkilenmelerine rağmen faaliyetlerine ara vermeden devam etmeyi başardı. Şirketler bu dönemde yatırım harcamaları ve operasyonel giderlerdeki artışı minimize edilmesi için aksiyonlar aldı. Dönemi olumlu kapatan teknoloji sektörü 2021 yılında ekonomik aktivitenin de canlanmasıyla yükselen ivmesini sürdürecek" diye konuştu.

"Petrol, demir çelik ve maden şirketleri 2021 yılında öne çıkacak"

Ekonomilerdeki toparlanma ile birlikte petrol, demir çelik ve maden şirketlerinin 2021 yılında öne çıkacak sektörler arasında yer aldığını belirten Atasoy, "Pandemi sonrasında olumsuz etkilenen etilen nafta fiyatlarının olumluya dönmesi petrol sektörünü olumlu etkileyecek. Hurda demir fiyatları son bir ayda ton başına 300 dolardan 480 dolara çıktı. Demir çelik sektörü hisselerinde bunun da etkisi gözlenecek" dedi.

Atasoy, "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayınlanan elektrik piyasası ekim ayı raporuna göre, 2020 yılı ekim döneminde gerçekleşen doğal gaz kaynaklı elektrik üretimi yıllık yüzde 66.92 artış kaydederek 8.24 TWh seviyesine ulaştı. Kuraklığın ağır etkisi altında olan Türkiye'de, milyonlarca ton su kullanan kömür santrallerinde elektrik üretimi risk altına girdi. Kuraklık nedeniyle termik ve doğal gaz çevrimlerden elektrik sağlanıyor ve bu da şirketlere olumlu yansıyacak" açıklamalarında bulundu.

"Turizm sektörü 2021'den umutlu"

Tüm dünyada 2020 yılına damgasını vuran pandeminin önemli ölçüde etkilediği sektörlerin başında turizm ve seyahat sektörünün geldiğine dikkat çeken Atasoy, "Yapılan çalışmalarda pandemi sonrası her 10 kişiden 9'unun 2021 yılında kişisel ya da turistik bir seyahat planı var. Yeni normalle birlikte alınan tedbirler neticesinde seyahatlerde en çok şahsi araçların yanı sıra otobüs ve uçak tercih ediliyor. 2020'de ertelenen seyahatlerin 2021 yılının ikinci yarısı itibariyle hızlı bir şekilde gerçekleşmesi beklenebilir" şeklinde konuştu.

"Ulaştırmada mutasyon etkisi"

Aşının bulunması ile birlikte pandemi döneminde en fazla etkilenen sektör hisselerinde beklentilerin artığına değinen Atasoy, "Bunun başında da ulaştırma sektörü geliyor. Ancak virüsün mutasyona uğramasının ardından belirsizlik oluştu. THY İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'ya uçuşları geçici olarak durdurdu. Sektörde fiyatlar tarihi dip seviyelerden hareketlendi. Ancak hala 2020 başındaki seviyelerin altındalar. Pandemiye ilişkin her iyi gelişme sektöre olumlu yansıyacaktır" dedi.

Aracı kurumların ve KOBİ sanayi şirketlerinin bu dönemin en yüksek kazandıran sektörleri olduğunu söyleyen Atasoy, "Bol para ve düşük faiz dönemi piyasalara ilgiyi artırdı. Sermayesi düşük olan KOBİ sektörü hisselerine ilgi artarken yeni yatırımcıların borsa ile tanışması ve online işlemlerin artması aracı kurumların hisse senetlerindeki değer artışlarını zirveye taşıdı. Pandemiye rağmen BIST KOBİ Sanayi sektörü hisseleri yüzde 290 oranında değer kazandı. Aracı kurumlar endeksi ise yüzde 285 oranında yükseldi" diye konuştu.

"Beyaz eşyaya ilgi sürüyor"

Atasoy sözlerine şöyle devam etti: "Adetsel bazda toptan satışları izleyen Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerine göre; buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, bulaşık makinesi ve fırından oluşan 6 ana ürün grubunda Türkiye, beyaz eşya pazarı önceki yılın ilk 9 aylık dönemine göre yüzde 13.9 oranında büyüdü. Pandemi döneminde kredi teşvikleri elektrikli ev aletlerinin yenilenmesine ve sektör şirketlerinin olumlu etkilenmesine neden oldu. 2021'de ekonomilerin açılması ile sektöre ilgi devam edecek" dedi.

"Banka sektörü dipte"

Mali sektör hisselerinin tarihi dip seviyelerinde olduğunu belirten Atasoy, "Türkiye ekonomisinde senenin başında atılmaya başlayan adımlara paralel olarak bir toparlanma bekleniyordu. Ancak bu beklenti pandemi nedeniyle kesintiye uğradı. Sektördeki şirketler pandemi döneminde başarılı bir performans gösterdi. Teknoloji yatırımları ve sağlam dijital altyapı sayesinde, evden çalışma stratejisini de içeren iş sürekliliği planlarını hayata geçirdi. Sektör hisselerinin likit ve derinliklerinin yüksek olması yabancıların bu sektörlerde harekete geçmelerine neden oldu. Sektörde yeni finansal ürünlerin çıkması pandemi sürecinden çıkış, hisselere talebi artırır" ifadelerini kullandı.