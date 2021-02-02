Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk ihracatçısı, koronavirüs pandemisi nedeniyle küresel ticaretteki talep daralmasına rağmen 2021 yılına da ihracat rekoru ile başladı. Olağan dışı şartlara hızla uyum sağlayarak ihracatta V tipi toparlanmayı gerçekleştiren ihracatçılar, başarıya imza attı. Geçtiğimiz yıl “Yeni Ekonomi Programı 2020 İhracat Hedefi” olan 165,9 milyar doların üzerine çıkarak 169 milyar 514 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Türk ihracatçısı, 2021 yılının ocak ayında 15 milyar doları geçerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek Ocak ayı ihracatına imza attı.



61 İhracatçı Birliği, 27 sektörü ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katılımıyla ocak ayı geçici dış ticaret verilerini, Ankara’da düzenlediği toplantıyla açıkladı. Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre ocak ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolara ulaştı.



“İlave destekle yeni rekorlar kıracağız”

Ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, “Geçtiğimiz hafta içerisinde yürürlüğe giren “Mal İhracatına Yönelik Desteklerde Hedef Ülke ve sektörlerde ilave desteklerin sağlanması” kararı için “Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize teşekkür etmek istiyoruz. İnanıyorum ki, bu ilave destekle beraber, hedef ülkelerde pazar payımızı artırırken katma değerli sektörlerimizde yeni rekorlar kıracağız. 2021 yılına, tüm dünyada hızla başlanan aşılama çalışmalarıyla, umutla başladık. Ancak bu ay, salgınla mücadelede küresel ölçekte sınırlamalar artarken önemli ihracat pazarlarımızda olumsuz gelişmeler yaşandı. Bu anlamda, Ocak ayı ihracat performansımız ayrı bir önem arz ediyor. Diğer yandan ABD’de yeni dönemle beraber küresel ticarette korumacılığın azalacağına dair sinyaller giderek artıyor. Ocak ayında, küresel sanayi PMI verileri, sanayide ve ihracatta beklentileri aşmış durumda. Bu anlamda, sanayi üretimindeki artış eğilimi ve ihracat siparişlerindeki yüksek seyrin, yılın diğer aylarına da tesir edeceğine inanıyoruz” dedi.



“Navlun fiyatlarında normalleşmenin başlamasını bekliyoruz”

Son dönemde ihracat ailesinin gündeminde olan navlun fiyatlarına da değinen Gülle, “Taşımacılıkta ve teslimatta gecikmeler, yeterli konteyner bulunamaması ve artan navlun fiyatları küresel ticareti zorlamaktadır. TİM olarak, bu sıkıntılı koşulları yakından izlemekte ve riskleri yönetmekteyiz. 11 Şubatta başlayacak Çin yılbaşı tatili sonrası navlun fiyatlarında normalleşmenin başlamasını bekliyoruz. Diğer bir önemli husus ise, iklim değişikliği. Küresel ölçekte yaşanan en sıcak ocak ayı ve birçok coğrafyada yaşanan kuraklık, sürdürülebilirliğin önemini hatırlatırken tarım ürünleri giderek daha kritik hale gelmektedir. 2021 yılında ihracatçılarımızın sürdürülebilirlik koşullarına uyum sağlamaları adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“2021’e yüksek hedeflerle başladık”

2020 yılında ihracat ailesinin gösterdiği performansla, 2021’e de büyük umutlarla, yüksek hedeflerle başladığına dikkat çeken Gülle, şunları söyledi: İhracatın ülkemizin güvencesi olduğunun bilinciyle, son aylarda ihracatta kazandığımız ivmeyi koruyarak, hedeflerimize, kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Öyle ki, 2020 yılının son çeyreğinde, ihracatımızı 50 milyar doların üzerine çıkardık. Bu rakam, bize artık ihracatta yıllık 200 milyar dolar seviyesini aşmanın zamanının geldiğini gösteriyor. İhracat ailesinin sahadaki neferleri olarak, bu hedefe ulaşmak adına gece gündüz demeden çalışmayı sürdürüyoruz. Dijital platformda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizi, pandeminin geleceğinden bağımsız olarak gerçekleştirmeyi, ihracatçılarımızı dünyanın dört bir köşesindeki alıcılarla buluşturmayı sürdürmekteyiz. Bugün atılan adımlar, yapılan çalışmalar ‘İhracatla Yükselen Türkiye’nin inşasına hizmet ediyor. Bu yolda, 100 bin ihracatçının temsilcisi olarak, çalışmalarımıza durmaksızın devam edeceğiz.



“Emtia fiyatlarındaki artış ihracata olumlu yansıyacak”

TİM Başkanı Gülle, küresel ekonomide toparlanmanın yanında, emtia fiyatlarındaki artışın da 2021’de ihracatı destekleyecek bir faktör olarak öne çıktığını, bu artışın, ihracat birim değerine olumlu etkileyeceğini öngördüklerine vurgu yaptı. Son dönemde küresel ticarette bölgesel işbirliklerinin önem kazandığına işaret eden Gülle, şöyle devam etti: Ülkemizin de bölgesel işbirliklerine yönelmesinin, küresel tedarik zincirlerindeki değişimle, küresel ticaretten alacağı payın artmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Diğer yandan küresel ekonomi tarafında ise 2020, tüm ekonomiler açısından zorlu bir yıl oldu. 2021 itibariyle artık tüm dünya, ekonomik toparlanmayı konuşmaya başladı. IMF, ülkemiz ekonomisinin gösterdiği başarılı performans neticesinde ilgili verilerini revize etti. Buna göre, 2021’de dünya ekonomisinin yüzde 5,5, Türkiye ekonomisinin yüzde 6 büyümesi bekleniyor. 2020’yi büyümeyle kapatması beklenen sayılı ülke arasına girmeyi başaran ülkemizin 2021’de ciddi bir büyüme oranıyla gelişmekte olan ülkeler arasında öne çıkması gurur verici. Ocak ayı içerisinde Londra Metal Borsası'nda emtia talebinin artmasıyla birlikte, Metal Endeksi son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bakır fiyatları, ton başına 8 bin doların üzerini gördü. Ayrıca küresel gıda ticaretindeki ciddi hareketlenmeyle, tarım ve gıda fiyatları son 6 yılın en yüksek seviyesini görmüş durumda. Son 1 yılda, kereste fiyatları yüzde 104, gümüş fiyatları yüzde 60, bakır fiyatları ise yüzde 41 arttı. Bunun yanında petrol fiyatlarında artış yaşanmaması, ihracatçımızın maliyetlerini düşürüyor. Bu olumlu havayla inşallah, güzel bir yıl bizleri bekliyor.



“Türkiye markası güçleniyor”

Küresel tedarik zincirlerinde pandemi ile hızlanan yeniden yapılanma sürecinin faydalarını şimdiden görmeye başladıklarının altını çizen Gülle “Ocak ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 2,5’luk artışla 15 milyar 48 milyon dolar oldu. 2020 yılı ocak ayında, iyi bir başlangıç yaparak ocak ayı ihracat rekoruna imza atmıştık. 2021’e başlarken yine ocak ayının rekorunu tazelemenin gururunu yaşıyoruz. Bu yıl, ihracatçımızın bu tempoyu koruyacağına ve hatta aylık ihracatta yeni rekorlar kıracağına yürekten inanıyorum. Yıllık ihracat hedefimiz olan 184 milyar dolardan çok daha yüksek rakamlara ulaşacak güce, altyapıya ve enerjiye sahibiz. Her bir sektörümüzde, ihraç mallarımıza talebin arttığını, Türkiye markasının güç kazandığını gözlemliyoruz. “İhracatla Yükselen Türkiye”yi hep birlikte inşa ediyoruz” diye konuştu.



Ocak ayında 1457 firma ilk kez ihracata katıldı

Ocak ayında ilk kez ihracat yapan 1457 firma, geçtiğimiz ay 75 milyon 447 bin dolarlık ürün sattı. Yine ocak ayında toplam 39 bin 184 firmanın ihracat gerçekleştirdi.



17 sektör ihracatını artırdı

Ocak’ta önceki yılın aynı ayına göre 17 sektör ihracatını artırdı. Sektörel anlamda 2 milyar 267 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Otomotiv sektörü liderliğini korurken; 1 milyar 648 milyon dolara ulaşan Kimyevi Maddeler ikinci, 1 milyar 523 milyon dolara ulaşan Hazır giyim sektörü üçüncü oldu.



Mücevher sektörü atağa kalktı

Ocak ayının en güçlü performansına imza atan sektörler; yüzde 13 artışla 331 milyon dolara ulaşan Mücevher; yüzde 11 artışla 401 milyon dolara ulaşan İklimlendirme; yüzde 9 artışla 279 milyon dolara ulaşan Yaş Meyve Sebze sektörleri oldu.

Mücevher sektörü; İsviçre’ye ihracatını yüzde 282 artışla 71 milyon dolara; ABD’ye ihracatını ise yüzde 78 artışla 34 milyon dolara çıkardı.



Kimyevi Maddeler sektörü ocak ayında, Lübnan’a ihracatını yüzde 101 artışla 92 milyon dolara; ABD’ye ihracatını ise yüzde 78 artışla 34 milyon dolara yükseltti.



Elektrik-Elektronik sektörü ihracatı, Çin’e yüzde 187 artışla 14 milyon dolara, Belçika’ya yüzde 96 artışla 11 milyon dolara çıkardı.



215 ülke ve bölgede Türk bayrağını dalgalandırdık

Ocak ayında Türk ihracatçısı, ülkemizin bayrağını 215 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. İhracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 5 ülke; 1 milyar 455 milyon dolarla Almanya, 933 milyon dolarla ABD, 864 milyon dolarla İtalya, 814 milyon dolarla Birleşik Krallık, 737 milyon dolarla Fransa oldu. Ocak ayında en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz 10 ülkenin 6’sına ihracatımız arttı.



Avrupa kıtasının, Ocak ayı ihracatımızdaki payı yüzde 55,5

En büyük pazarımız olan Avrupa Birliği’ne (AB-27) ihracatımız yüzde 0,4 artışla 6,5 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 42,9 pay aldı.



AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de topladığımızda, Avrupa kıtasının Ocak ayı ihracatımızdaki payı yüzde 55,5 oldu. Ocak ayında, diğer ülke gruplarında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 2 milyar 798 milyon dolar; Afrika kıtasının tamamına 1 milyar 301 milyon dolar; Uzak Doğu ülkelerine 1 milyar 115 milyon dolar; Kuzey Amerika’ya ise 1 milyar 11 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik.



52 ilimiz ihracatını artırdı

Ocak ayında 52 ilimizin ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 ilimiz sırasıyla; 5 milyar 740 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 142 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 104 milyon dolarla Kocaeli, 794 milyon dolarla İzmir, 671 milyon dolarla Gaziantep oldu.

En dikkat çekici artışlar; yüzde 268 artışla 17 milyon dolara ulaşan Kastamonu; yüzde 170 artışla 17,4 milyon dolar ihracat yapan Adıyaman; yüzde 96 artışla 66 milyon dolarlık ihracata imza atan Şırnak’ta oldu.



Konya’da ilgi çeken artış

Konya’da Savunma ve Havacılık sektörü ihracatını 6 katına çıkararak 29 milyon dolara, Şırnak’ta Yaş Meyve Sebze sektörü ihracatını yüzde 356 artırarak 23 milyon dolara, Ankara ise Hazır giyim sektörü ihracatını yüzde 259 artırarak 15 milyon dolara çıkardı.



Miktar bazında ihracat arttı

Ocak ayında, Covid-19 ürünleri ihracatı, yüzde 22 artışla 34,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Miktar bazında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 artarak, 12,9 milyon tona çıktı.



Parite ihracata pozitif yansıdı

Son dönemde Euro/Dolar paritesindeki artış, ihracata olumlu yansıdı. Ocak ayında paritedeki artışın pozitif etkisinin 586 milyon dolar oldu. Euro/Dolar paritesindeki pozitif görünümün önümüzdeki aylarda da devam etmesi öngörülüyor.



TL ile yapılan ihracat artıyor

Ocak ayında Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 169 ülkeye toplam 5 milyar 215 milyon TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi. 6 bin 235 firma ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti. Son aylarda TL ile ihracatta artış trendi devam etti.