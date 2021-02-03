Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marketlerde fahiş fiyat artışına karşı denetimler arttı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fahiş fiyat uygulayan firmalara yönelik denetimlerin son 15 günde sıklaştırıldığını belirterek “Bu doğrultuda önceki gün akşam 17.00 itibarıyla 4 bin 290 firmamızın 46 bin 768 ürününü denetledik. 226 firmanın 1.094 ürününde fahiş fiyat tespit ettik. Denetimlerimizin yüzde 2,3'ü civarında üründe fahiş fiyat belirledik. Tabii burada yine kurul kararı ile ceza kesilecek. Bu konuda önümüzdeki günlerde mevzuatımızda da birtakım yeni düzenlemeler getireceğiz” dedi.

AYÇİÇEĞİ FİYATINI ÇİN ARTIRMIŞ

Pekcan, koronavirüs salgını sürecinde bütün dünyada petrol hariç emtia ve gıda fiyatlarında artış olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu: Ayçiçeği yağında yüzde 35 ithalata bağımlıyız. Dünyada ayçiçeği fiyatları önce 375 dolara, sonra 730 dolara çıktı. Ayçiçeği dünyada dolar bazında yüzde 95 artış oldu. Bunun dışında bizim en çok ayçiçeği ithal ettiğimiz Ukrayna ve Rusya sınırlamalar getirdi. Ayçiçeği tohumunun ihracatında ton başına 165 avro, ham ayçiçeği yağı ihracatında 135 avro, buğday ihracatında ton başına 50 avro, mısırda ton başına 25 avro, arpada ton başına 10 avro ihracata vergi getirdiler. Çin ve Hindistan’ın stok sebebiyle aşırı talepleri söz konusu, bizim alıcı olduğumuz coğrafyadan. Bunları Gıda Komitesinde değerlendirerek kendi politikalarımızı üretiyoruz.

Öte yandan fahiş fiyat uygulayanların tespiti konusunda dijitalleşme çalışmalarının olduğunu vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti: Ürün Takip Sistemi üzerinde çalışıyoruz. Amacımız karekodlu etiket okutarak imalat, son kullanma tarihini, gramajını, fiyat süreçlerini varsa sertifikalarını da bu şekilde görebilmek. Haksız fiyat artışı (HFA) mobil uygulamalarımız var. Tüketicimizle bu uygulamalar üzerinden hemen irtibata geçiyoruz, onlara geri dönüş yapıyoruz. Ayrıca sebze meyveye yönelik üreticiden hangi tarihte, hangi fiyata alınmış, hangi aracıdan kaça geçmiş, yine kare kod okutulmasıyla bunu da bütün gıda ürünlerine yansıtmaya çalıştığımız Hal Kayıt Sistemi için çalışıyoruz.