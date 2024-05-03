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4 aylık enflasyon farkı %18.21 oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
4 aylık enflasyon farkı %18.21 oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TÜİK tarafından Nisan ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla beraber vatandaşlar 4 aylık fark kaç oldu sorusuna cevap aradı. Memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personelin de maaşını etkileyen farkın belli olmasının ardından Ocak, Şubat, Mart enflasyon oranı ne kadar merak edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 3 Mayıs günü Nisan ayı oranını açıkladı. Milyonlarca emeklinin ve memurun gündeminde yer alan fark ise değişti. Ocak, Şubat ve Mart aylarının oranı ve bugün açılanan rakam ile fark da netleşti. 

Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi yıllık bazda %64,86 olurken, Şubat ayında %67,07 oldu. 

Mart ayında 68.50 olurken nisan ayında 69,80 oldu.

Buna göre, Mart ayına kadar olan fark %15.05 iken bugün açıklanan veri ile fark 18.21 oldu.

Farka göre zam alan emekli ve memurların gözü bugün açıklanacak olan verideydi. 2024 senesinde enflasyon oranı 4. kez açıklandı. Temmuz ayında uygulanacak olan zam miktarı da merakla bekleniyor.

4 aylık enflasyon farkı %18.21 oldu - 1. Resim

Alınacak olan miktar mayıs ve haziran aylarının verisinin ardından netleşecek. 

2024 senesinin ikinci 6 ayı için % -10 toplu sözleşme zammı yer alıyor. Ocak-Haziran aylarındaki veriler %10'un altında kalır ise memurlar fark almayacak.

Eğer %10'un üzerine çıkar ise memur ve memur emeklileri farktan yararlanabilecek.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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