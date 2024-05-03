Dünyada ilk 10’dayız! 6 milyon kripto yatırımcısı var

Kripto varlıklara ilginin tüm dünyada giderek arttığını ifade eden Bitget Global Operasyon Direktörü Vugar Usi Zade, Türkiye’nin yaklaşık 6 milyon kripto para yatırımcısıyla dünyada ilk 10 arasında yer aldığını söyledi ve ekledi: Kaybetmeyi göze alamayacağınız parayla kriptoya girmeyin.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Bitget Global Operasyon Direktörü Vugar Usi Zade ve Bitget Global Türkiye Ülke Müdürü Serhat Erman, Ekonomi Muhabirleri Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Bitget Global Operasyon Direktörü Usi Zade, Türkiye’de yaklaşık 6 milyon kripto para yatırımcısı olduğunu tahmin ettiklerini ve bu rakamla küresel ölçekte ilk 10’da yer alındığını söyledi. Türkiye’nin kendileri için önemli bir pazar olduğunu, burada büyümeyi sürdürmeyi planladıklarını belirten Usi Zade, özellikle gençlerin kripto borsalara ilgi gösterdiğini bunu da gençlerin risk almaya daha yatkın olmasına bağladıklarını ifade etti. Vatandaşlara “Kaybetmeyi göze alamayacağınız parayla kripto borsalara girmeyin” uyarısında bulunan Usi Zade “Büyük risk de, kazanç da kripto paralar ile mümkün. Yatırımlarınızı tek bir ‘coin’e yapmayın. Bir anda paranızı 10’a 20’ye katlayabileceğiniz gibi sıfıra da indirebilirsiniz” diye konuştu.

Vugar Usi Zade

Kripto varlıklara ilginin tüm dünyada giderek arttığını ifade eden Usi Zade, platformlarında riskleri minimize etmek için de bir koruyucu fon bulunduğunu anlattı. Bugüne kadar hiç ‘hack’lenme yaşamadıklarını ancak bu tarz risklere karşı müşterilerini korumak için 400 milyon dolarlık bir fon oluşturduklarını anlatan Usi Zade, vatandaşların bu sebeple güvenilir borsalardan yatırım yapmalarının risklerini azaltacağını söyledi.

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ İHTİYACI VAR

Kripto piyasalarda nitelikli iş gücü ihtiyacı bulunduğunu anlatan Usi Zade, çalışanlar arasında erkek egemenliği olduğunu, bunu da üniversitelerle yaptıkları iş birlikleri ile kadınları da sektöre kazandırarak kırmayı hedeflediklerini kaydetti. Zade ayrıca kripto hukuku bilen personel açığı da bulunduğunu söyledi.

Serhat Erman

VERGİ ARTIŞI BAŞKA PİYASALARA GEÇİŞE SEBEP OLABİLİR

Bitget Global Türkiye Ülke Müdürü Serhat Erman, Türkiye’nin 2024 sonunda kripto para düzenlemelerini tamamlamayı hedeflediğini belirtti. Erman “Gelecek düzenlemeler, kripto platformlarının lisanslandırılmasına dair şartları tanımlayabilir ve kripto sektöründeki ana konseptleri belirleyerek bunları uluslararası standartlar ile aynı hizaya getirebilir. Ancak burada kripto piyasalar için sert bir vergi anlayışı getirilirse yatırımcı, alternatif başka piyasalara geçebilir” dedi.