Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüşerek sektörün taleplerini ileten Bingöl, son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Bingöl “Pazartesi günü yani 1 Mart'ta Cumhurbaşkanı’mızın bazı yerlerle ilgili müjdeli haber vereceğini tahmin ediyorum. İzlenimimiz olumlu. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı’mızdan müjdeli haber bekliyoruz” dedi. İlk etapta yüzde 50 kapasite kuralı konulabileceğini dile getiren Bingöl, hijyen kurallarının en katı şekilde uygulanması ve tedbirlere uymayanların gerekirse kapatılması çağrısında bulundu. Müşterilerin HES koduyla restoranlara kabul edilmesi gerektiğini kaydeden Bingöl, şöyle konuştu: Bulaşıcılık riskini en aza indirmek için yeme-içme sektörü çalışanlarına aşılamada öncelik verilmeli. Masalar arası mesafeye dikkat edilmeli, uymayanlara ağır cezalar verilmeli. Sokağa çıkma sınırlaması hafta içi saat 22.30’a uzatılmalı. Hafta sonu sınırlamaları belirli saatler aralığında esnetilmeli.