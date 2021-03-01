Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DASK'ın kurulduğu Eylül 2000'den bu yana meydana gelen depremler sonrasında hasar sahiplerine 760 milyon liralık ödeme yapılırken, Marmara yüzde 68 ile en fazla sigorta yaptıran bölge olarak öne çıktı. Karadeniz ise yüzde 44,80 ile sigortaya en az ilgi gösteren bölge oldu. Zorunlu deprem sigortalılık oranı en yüksek iller yüzde 94,50 ile Bolu, yüzde 90,60 ile Yalova ve yüzde 87,60 ile Tekirdağ olurken, sigortalılık oranının en düşük olduğu iller yüzde 14,50 ile Hakkâri, yüzde 23,40 ile Batman ve yüzde 24,50 ile Şırnak olarak belirlendi. 1-7 Mart Deprem Haftası'na ilişkin açıklama yapan DASK Koordinatörü Erdal Turgut "2021 yılında bir seferberlik başlattık. DASK Yaptıran Kazanıyor kampanyamız kapsamında sigortalılarımızın teminatlarını artırırken, prim farkını almıyoruz. Deprem Haftası'nda da tüm konut sahiplerini kampanyadan yararlanmaya ve sigorta yaptırarak depreme karşı önlem almaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.