Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, e-Ticaret’te kadınların daha fazla yer almasını beklediklerini belirterek “e-Ticaret, her vatandaşımıza eşit olarak ticaret yapma özgürlüğü veriyor. Kadınlarımızın son yıllarda e-Ticaret pazar yerlerinde daha çok yer aldığını görüyoruz. Pazar yerlerinde kadınların sahip olduğu veya kadın ortaklı mağaza sayısının yüzde 15-25 civarında olduğu tahmin ediliyor. PttAVM’de ise 25 binin üzerinde tedarikçimizin neredeyse yüzde 20’sini kadın tedarikçilerimiz oluşturuyor. Bu sayı, özellikle Covid-19 sürecinde daha da artış yaşandığını gösteriyor” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel, kadın girişimcileri desteklemek için site olarak komisyon indirimine gidecekleri müjdesi veren PttAVM Genel Müdürü Çevikoğlu, “Mart ayı boyunca yeni mağaza açacak kadın girişimcilerimiz için komisyon oranlarımızda yüzde 50 indirime gideceğiz. Bu girişimcilerimiz, üç ay boyunca indirimli komisyon oranlarından yararlanmış olacak. Kampanyadan hâlihazırda bünyemizde satış yapan kadın girişimcilerimiz de yararlanacak. Bu yolla daha çok kadın girişimcimizi e-Ticaret ile tanıştırarak destek olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

EL EMEĞİ ÜRÜN VURGUSU

Evde kendi ürününü üretip satan kadın girişimcilere de çağrı yapan Hakan Çevikoğlu, “Evdeki üretimlerini internetten satanlara yönelik vergi muafiyeti bulunuyor. Ayrı bir iş yeri açmadan oturdukları evlerde imal ettikleri ürünleri internet üzerinden satanlar için esnaf muaflığı getirilmişti. Bu ev hanımlarımız için büyük bir fırsat. Vergi muafiyeti bulunanların da pazar yerlerinde satış yapabilmesinin önünde kanuni bir engel bulunmuyor. Bunun için de seve seve elimizi taşın altına koyabiliriz” diye konuştu.