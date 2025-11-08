Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fed, finansal istikrarda 'en büyük' tehdidi açıkladı! 'Büyük kayıplara yol açabilir'

Güncelleme:
Ekonomi Haberleri

Fed'in yayımladığı Finansal İstikrar Raporu'nda, finansal istikrarda en büyük riskin politika belirsizliği olduğu belirtildi. Belirsizlikleri jeopolitik gerilimler, yüksek faizler, enflasyon ve yapay zeka kaynaklı piyasa dalgalanmaları takip etti. Raporda ayrıca, yapay zeka algısındaki muhtemel bir değişimin riskli varlıklarda sert düşüşlere ve işgücü piyasasında yavaşlamaya yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Fed, Amerikan finansal sistemindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu'nun kasım sayısını yayımladı.

ABD'nin finansal istikrarına yönelik risklere ilişkin yapılan anketin sonuçlarının paylaşıldığı raporda, politika belirsizliğinin listenin başında yer aldığı belirtildi.

FİNANSAL SİSTEMİ TEHDİT EDEN FAKTÖRLER

Raporda, politika belirsizliğini, jeopolitik riskler, uzun vadeli faiz oranlarındaki yükseliş, süregelen enflasyon ve yapay zeka algısındaki değişime bağlı olabilecek varlık fiyatlarındaki keskin düşüşün takip ettiği aktarıldı.

Fed'in raporunda, "Anket katılımcıları, ticaret politikası, merkez bankası bağımsızlığı ve ekonomik verilerin mevcudiyeti dahil olmak üzere politika belirsizliği konusundaki endişelerini dile getirmeye devam etti" ifadeleri kullanıldı.

Katılımcıların çeşitli jeopolitik risklere dikkati çekerek mevcut gerilimlerin genişleme potansiyelini izledikleri vurgulanan raporda, devam eden enflasyonun da finansal istikrara yönelik bir risk olarak görülmeye devam ettiği ve zayıflayan işgücü piyasasıyla birlikte dile getirildiğine işaret edildi.

Raporda, katılımcıların, son dönemde hisse senedi performanslarında ana itici gücü olarak görülen yapay zekaya yönelik genel algının değişmesinin riskli varlıklarda bir düzeltmeye yol açabileceğini, böyle bir değişimin özel ve kamu piyasalarında büyük kayıplara neden olabileceğini ve düşüşlerin yeterince büyük olması durumunda işgücü piyasasında daha fazla yavaşlamaya ve finansal koşulların sıkılaşmasına yol açabileceğini belirttiği kaydedildi.

